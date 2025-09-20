Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

Анна Ярославская
20 сентября 2025, 09:17
21
Лучшее время для деления луковиц — после увядания листвы поздней весной или до наступления заморозков осенью.
Тюльпаны, луковицы тюльпанов
Как делить луковицы тюльпанов и других цветов / Коллаж: Главыред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Делить луковичные растения необходимо каждые несколько лет
  • Этот процесс обеспечивает обильное цветение
  • Лучшее время для деления — поздняя весна или ранняя осень

Если вы заметили, что ваши весенние луковичные растения дают меньше цветков, это может быть признаком необходимости их деления. Эту несложную процедуру нужно проводить раз в несколько лет. Однако есть несколько нюансов, которые следует знать.

Если вам интересно, как правильно сажать тюльпаны на зиму, читайте материал: Весной сведут с ума любого: что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью.

видео дня

Как пишет издание Martha Stewart, весенние луковичные растения, как правило, цветут в начале года и сохраняют листву в течение нескольких недель после увядания цветков, что позволяет луковицам получать энергию благодаря фотосинтезу. После завершения этого процесса листва увядает, а затем появляется вновь следующей весной.

"Лучше всего делить весенние луковичные растения поздней весной или ранним летом, когда листья впитают достаточно солнечного света, чтобы подзарядить луковицы для роста в следующем году", — рассказала историк садоводства Дженни Роуз Кэри.

По ее словам, пока над землей видны листья, вы точно будете знать, где зарыты луковицы. Таким образом, луковицы можно аккуратно выкопать, не повредив их лопатой.

В принципе, луковицы можно делить в любое время, пока они находятся в состоянии покоя под землёй. Однако в некоторых регионах выкопать луковицы зимой может быть невозможно, поэтому важно успеть сделать это до морозов и замерзания земли. В большинстве случаев это нужно делать с конца октября до середины ноября.

Как правильно размножить луковицы

Деление луковиц — простая задача, но перед началом работы потребуется провести небольшое исследование. Этапы и сроки деления могут различаться в зависимости от растений, которые вы делите. Например, при делении георгинов важно учитывать, что вырастут только те части, у которых есть пара побегов на главном трубчатом стебле. Делить луковицу нужно очень осторожно, захватывая часть центрального стебля.

Общие рекомендации при делении луковиц:

1. Осторожно выкапывайте луковицы. Всегда есть риск повредить их садовыми вилами, лопатой или совком. Если вы примерно знаете, где они находятся, сделайте шаг назад, воткните вилы и аккуратно подденьте землю вокруг луковиц. Подведите инструмент под луковицы и аккуратно поднимите их.

2. Удалите множество мелких луковиц, которые сгруппировались вокруг исходной группы. Садовые ножницы или нож помогут разрезать крепкие корневища.

3. Если луковиц слишком много, разделите их на несколько групп. Если разделить их и высадить по одной, то композиция может выглядеть довольно неоднородной.

4. Избавьтесь от повреждённых луковиц или тех, которые кажутся нездоровыми.

5. Слегка сожмите исходное материнское растение — если оно заметно прогибается под вашим прикосновением, вероятно, лучшие годы его жизни уже позади, и, возможно, стоит заменить его одной из более мелких новых луковиц. Но если оно выглядит крепким и здоровым, можно пересадить исходное растение.

6. Очистите разделенные луковицы от земли. Высушите их в затененном месте.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как хранить луковицы зимой

Нежные луковицы, которые нельзя держать на улице зимой, необходимо хранить в помещении. Эта касется таких цветов как канны и георгины.

Луковицы лучше всего сохранятся, если им не будет слишком жарко или слишком холодно, а также не будет слишком влажно или слишком сухо.

Найдите место в доме или гараже, где вы сможете хранить их, и проверяйте их состояние каждую неделю или две.

Луковицы можно хранить, завернув в несколько слоёв бумаги. Ее можно смочить, если луковицы будут выглядеть немного сморщенными, или открыть упаковку, если они выглядят влажными или покрылись плесенью.

Ранее Главред писал, какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной. Для некоторых растений осень может оказаться не самым подходящим временем для обрезки.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

10:00Интервью
"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:50Мир
Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

09:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Последние новости

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

Реклама
07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

Реклама
01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

Реклама
19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:10

Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремлемнение

18:48

"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

18:33

Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

18:30

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:17

Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделямиВидео

18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять