Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

Лучшее время для деления луковиц — после увядания листвы поздней весной или до наступления заморозков осенью.

Как делить луковицы тюльпанов и других цветов / Коллаж: Главыред, фото: pixabay.com

Если вы заметили, что ваши весенние луковичные растения дают меньше цветков, это может быть признаком необходимости их деления. Эту несложную процедуру нужно проводить раз в несколько лет. Однако есть несколько нюансов, которые следует знать.

Как пишет издание Martha Stewart, весенние луковичные растения, как правило, цветут в начале года и сохраняют листву в течение нескольких недель после увядания цветков, что позволяет луковицам получать энергию благодаря фотосинтезу. После завершения этого процесса листва увядает, а затем появляется вновь следующей весной.

"Лучше всего делить весенние луковичные растения поздней весной или ранним летом, когда листья впитают достаточно солнечного света, чтобы подзарядить луковицы для роста в следующем году", — рассказала историк садоводства Дженни Роуз Кэри.

По ее словам, пока над землей видны листья, вы точно будете знать, где зарыты луковицы. Таким образом, луковицы можно аккуратно выкопать, не повредив их лопатой.

В принципе, луковицы можно делить в любое время, пока они находятся в состоянии покоя под землёй. Однако в некоторых регионах выкопать луковицы зимой может быть невозможно, поэтому важно успеть сделать это до морозов и замерзания земли. В большинстве случаев это нужно делать с конца октября до середины ноября.

Как правильно размножить луковицы

Деление луковиц — простая задача, но перед началом работы потребуется провести небольшое исследование. Этапы и сроки деления могут различаться в зависимости от растений, которые вы делите. Например, при делении георгинов важно учитывать, что вырастут только те части, у которых есть пара побегов на главном трубчатом стебле. Делить луковицу нужно очень осторожно, захватывая часть центрального стебля.

Общие рекомендации при делении луковиц:

1. Осторожно выкапывайте луковицы. Всегда есть риск повредить их садовыми вилами, лопатой или совком. Если вы примерно знаете, где они находятся, сделайте шаг назад, воткните вилы и аккуратно подденьте землю вокруг луковиц. Подведите инструмент под луковицы и аккуратно поднимите их.

2. Удалите множество мелких луковиц, которые сгруппировались вокруг исходной группы. Садовые ножницы или нож помогут разрезать крепкие корневища.

3. Если луковиц слишком много, разделите их на несколько групп. Если разделить их и высадить по одной, то композиция может выглядеть довольно неоднородной.

4. Избавьтесь от повреждённых луковиц или тех, которые кажутся нездоровыми.

5. Слегка сожмите исходное материнское растение — если оно заметно прогибается под вашим прикосновением, вероятно, лучшие годы его жизни уже позади, и, возможно, стоит заменить его одной из более мелких новых луковиц. Но если оно выглядит крепким и здоровым, можно пересадить исходное растение.

6. Очистите разделенные луковицы от земли. Высушите их в затененном месте.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как хранить луковицы зимой

Нежные луковицы, которые нельзя держать на улице зимой, необходимо хранить в помещении. Эта касется таких цветов как канны и георгины.

Луковицы лучше всего сохранятся, если им не будет слишком жарко или слишком холодно, а также не будет слишком влажно или слишком сухо.

Найдите место в доме или гараже, где вы сможете хранить их, и проверяйте их состояние каждую неделю или две.

Луковицы можно хранить, завернув в несколько слоёв бумаги. Ее можно смочить, если луковицы будут выглядеть немного сморщенными, или открыть упаковку, если они выглядят влажными или покрылись плесенью.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

