Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

Простые лайфхаки облегчат посев моркови.

Лучшие методы посева моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Через считанные недели, в конце октября - в ноябре, в Украине можно будет сеять морковь. Но часто после этого процесса возникает проблема. Через некоторое время морковь приходится прореживать.

Главред узнал два лайфхака, которые избавят садоводов от этой проблемы. Им в TikTok netypovaselyanka поделилась украинский блогер Мария.

Как посеять морковь с помощью лотков

Для идеального посева моркови можно воспользоваться обычными лотками от яиц. Ими можно быстро и без лишних усилий сделать идеальные лунки в земле, после чего выложить в каждую по одному семени.

Как с помощью чая посадить морковь

Также для посева моркови без прореживания можно использовать пакетированный чай. Его надо смешать в пропорции 1 к 1 с семенами, после чего привычным способом засеять на грядку.

"Морковь - холодостойкая культура, выдерживает даже небольшие морозы, поэтому смело можно сажать", - добавила блогерша.

Об источнике: netypovaselyanka netypovaselyanka - TikTok-страница украинского блогера Марии, которая в соцсетях рассказывает, как быть новичком в садоводстве и делится полезными советами и лайфхаками в этой сфере.

