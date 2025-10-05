Укр
Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

Анна Косик
5 октября 2025, 03:02
Простые лайфхаки облегчат посев моркови.
Сеяние моркови
Лучшие методы посева моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как посадить морковь в идеальные лунки
  • Что спасет морковь от прореживания

Через считанные недели, в конце октября - в ноябре, в Украине можно будет сеять морковь. Но часто после этого процесса возникает проблема. Через некоторое время морковь приходится прореживать.

Главред узнал два лайфхака, которые избавят садоводов от этой проблемы. Им в TikTok netypovaselyanka поделилась украинский блогер Мария.

Как посеять морковь с помощью лотков

Для идеального посева моркови можно воспользоваться обычными лотками от яиц. Ими можно быстро и без лишних усилий сделать идеальные лунки в земле, после чего выложить в каждую по одному семени.

Как с помощью чая посадить морковь

Также для посева моркови без прореживания можно использовать пакетированный чай. Его надо смешать в пропорции 1 к 1 с семенами, после чего привычным способом засеять на грядку.

"Морковь - холодостойкая культура, выдерживает даже небольшие морозы, поэтому смело можно сажать", - добавила блогерша.

Смотрите видео о том, как сажать морковь, чтобы избежать прореживания:

@netypovaselyanka Два ?хитрые способы как посеять морковь, чтобы потом не прореживать ?? ⠀ 1. Используем лоток от яиц - делаем углубление и сажаем по 1шт ⠀ 2. Смешиваем 1:1 с чаем и сеем как всегда ⠀ Морковь выдерживает даже небольшие заморозки до -3. Так что уже можно сажать ❤️#грядкабезсорняка#морковь????#посев_моркови????#салатзморкви♬ оригинальный звук - Нетипичная селянка

Об источнике: netypovaselyanka

netypovaselyanka - TikTok-страница украинского блогера Марии, которая в соцсетях рассказывает, как быть новичком в садоводстве и делится полезными советами и лайфхаками в этой сфере.

