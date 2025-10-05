Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

Вы узнаете:
- Как посадить морковь в идеальные лунки
- Что спасет морковь от прореживания
Через считанные недели, в конце октября - в ноябре, в Украине можно будет сеять морковь. Но часто после этого процесса возникает проблема. Через некоторое время морковь приходится прореживать.
Главред узнал два лайфхака, которые избавят садоводов от этой проблемы. Им в TikTok netypovaselyanka поделилась украинский блогер Мария.
Как посеять морковь с помощью лотков
Для идеального посева моркови можно воспользоваться обычными лотками от яиц. Ими можно быстро и без лишних усилий сделать идеальные лунки в земле, после чего выложить в каждую по одному семени.
Как с помощью чая посадить морковь
Также для посева моркови без прореживания можно использовать пакетированный чай. Его надо смешать в пропорции 1 к 1 с семенами, после чего привычным способом засеять на грядку.
"Морковь - холодостойкая культура, выдерживает даже небольшие морозы, поэтому смело можно сажать", - добавила блогерша.
Смотрите видео о том, как сажать морковь, чтобы избежать прореживания:
@netypovaselyanka Два ?хитрые способы как посеять морковь, чтобы потом не прореживать ?? ⠀ 1. Используем лоток от яиц - делаем углубление и сажаем по 1шт ⠀ 2. Смешиваем 1:1 с чаем и сеем как всегда ⠀ Морковь выдерживает даже небольшие заморозки до -3. Так что уже можно сажать ❤️#грядкабезсорняка#морковь????#посев_моркови????#салатзморкви♬ оригинальный звук - Нетипичная селянка
Об источнике: netypovaselyanka
netypovaselyanka - TikTok-страница украинского блогера Марии, которая в соцсетях рассказывает, как быть новичком в садоводстве и делится полезными советами и лайфхаками в этой сфере.
