  Сад и огород

Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения моркови

Руслан Иваненко
24 сентября 2025, 23:01
Автор делится проверенными методами, чтобы морковь оставалась свежей и готовой к новому сезону.
Морковь
Как правильно сушить морковь на свежем воздухе, чтобы избежать гниения / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить морковь свежей до весны
  • Какой способ хранения выбрать для различных целей
  • Почему простые проверенные методы работают лучше экспериментов

Осень - время для сбора урожая моркови, когда корнеплоды созревают и готовятся к зимнему хранению.

Главред решил рассказать, как правильно выкапывать и хранить морковь, чтобы она оставалась свежей и сладкой до следующего сезона.

Опытная огородница на YouTube-канале "Огородница из Одессы" поделилась проверенными методами хранения корнеплодов.

Она отметила ключевые правила, которые помогают избежать потери качества: морковь не вянет, не прорастает и не гниет в течение зимы.

Советы эксперта

Не выдергивайте морковь за ботву. Лучше осторожно подкопать ее лопатой или вилами, чтобы избежать микротрещин, которые ухудшают хранение.

Выкапывайте морковь в сухую, ясную погоду. Овощи не моют, а убирают в момент, когда они сами "выпрыгивают" почти чистыми из земли.

После выкапывания морковь следует немного подсушить на свежем воздухе в тени для подавления патогенов.

Проверенные способы хранения моркови

  • Для ежедневного потребления: в пластиковых ящиках с отверстиями.
  • Для длительного хранения: пересыпать морковь опилками в плотные черные мешки с дырками и держать в подвале.
  • Для максимально свежей моркови до нового урожая: закопать в металлической посуде с крышкой прямо на огороде, а позже переложить в подвал.

Огородница также предупреждает о ложных советах, например, оставлять морковь с ботвой на 2-3 дня в сарае для якобы увеличения размера. На самом деле такая практика приводит к потере урожая - морковь вянет и становится непригодной для потребления.

Таким образом, чтобы сохранить морковь свежей до весны, важно придерживаться простых проверенных правил - аккуратное выкапывание, подсушивание и правильный выбор способа хранения.

Подробнее о хранении моркови до весны смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

Об источнике: "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

