Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения моркови

Осень - время для сбора урожая моркови, когда корнеплоды созревают и готовятся к зимнему хранению.
Главред решил рассказать, как правильно выкапывать и хранить морковь, чтобы она оставалась свежей и сладкой до следующего сезона.
Опытная огородница на YouTube-канале "Огородница из Одессы" поделилась проверенными методами хранения корнеплодов.
Она отметила ключевые правила, которые помогают избежать потери качества: морковь не вянет, не прорастает и не гниет в течение зимы.
Советы эксперта
Не выдергивайте морковь за ботву. Лучше осторожно подкопать ее лопатой или вилами, чтобы избежать микротрещин, которые ухудшают хранение.
Выкапывайте морковь в сухую, ясную погоду. Овощи не моют, а убирают в момент, когда они сами "выпрыгивают" почти чистыми из земли.
После выкапывания морковь следует немного подсушить на свежем воздухе в тени для подавления патогенов.
Проверенные способы хранения моркови
- Для ежедневного потребления: в пластиковых ящиках с отверстиями.
- Для длительного хранения: пересыпать морковь опилками в плотные черные мешки с дырками и держать в подвале.
- Для максимально свежей моркови до нового урожая: закопать в металлической посуде с крышкой прямо на огороде, а позже переложить в подвал.
Огородница также предупреждает о ложных советах, например, оставлять морковь с ботвой на 2-3 дня в сарае для якобы увеличения размера. На самом деле такая практика приводит к потере урожая - морковь вянет и становится непригодной для потребления.
Таким образом, чтобы сохранить морковь свежей до весны, важно придерживаться простых проверенных правил - аккуратное выкапывание, подсушивание и правильный выбор способа хранения.
