Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябре

Вы узнаете:
- Какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябре
- Когда обрезать малину, смородину и крыжовник осенью
Чтобы сад радовал урожаем и здоровым видом, важно вовремя проводить осеннюю обрезку. Эксперты напоминают: сентябрь – лучший месяц для обрезки плодовых деревьев и кустарников, так как растения постепенно переходят в фазу покоя.
Какие кустарники и деревья нужно обрезать в сентябре
Малина
После плодоношения кусты сильно истощаются. В сентябре необходимо срезать все отплодоносившие побеги, оставив только молодые. Это позволит малине легче перезимовать и даст обильный урожай в следующем году, пишет портал На пенсии.
Смородина
Кусты быстро загущаются, из-за чего повышается риск грибковых заболеваний. Удалите старые, сухие и растущие внутрь ветви – это улучшит циркуляцию воздуха и укрепит куст.
Крыжовник
В сентябре обрежьте старые ветви старше пяти лет и побеги, лежащие на земле. После прореживания кусты получат больше света, что повысит сладость ягод.
Виноград
Осенняя обрезка снимает нагрузку с лозы. Уберите слабые побеги и лишние отростки – это поможет сформировать сильные ветви и получить сладкий урожай в следующем сезоне.
Яблони
Срежьте сухие, больные и сломанные ветви, а также дикие побеги у основания. Такая обрезка облегчит зимовку и защитит дерево от вредителей.
Розы
Удалите засохшие и поврежденные побеги, а также остатки отцветших цветов. Это укрепит куст и предотвратит развитие болезней зимой.
Когда обрезать деревья и кустарники в сентябре 2025 года
15–20 сентября – малина
15–25 сентября – смородина, крыжовник, виноград, розы
20–30 сентября – яблони
Смотрите видео о том, как обрезать малину осенью:
Вам может быть интересно:
- "Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осень
- Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участке
- Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозы
Об источнике: На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред