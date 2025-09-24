Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябре

Сентябрь – лучший месяц для обрезки плодовых деревьев и кустарников.

Какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябре

Когда обрезать малину, смородину и крыжовник осенью

Чтобы сад радовал урожаем и здоровым видом, важно вовремя проводить осеннюю обрезку. Эксперты напоминают: сентябрь – лучший месяц для обрезки плодовых деревьев и кустарников, так как растения постепенно переходят в фазу покоя.

Какие кустарники и деревья нужно обрезать в сентябре

Малина

После плодоношения кусты сильно истощаются. В сентябре необходимо срезать все отплодоносившие побеги, оставив только молодые. Это позволит малине легче перезимовать и даст обильный урожай в следующем году, пишет портал На пенсии.

Смородина

Кусты быстро загущаются, из-за чего повышается риск грибковых заболеваний. Удалите старые, сухие и растущие внутрь ветви – это улучшит циркуляцию воздуха и укрепит куст.

Крыжовник

В сентябре обрежьте старые ветви старше пяти лет и побеги, лежащие на земле. После прореживания кусты получат больше света, что повысит сладость ягод.

Виноград

Осенняя обрезка снимает нагрузку с лозы. Уберите слабые побеги и лишние отростки – это поможет сформировать сильные ветви и получить сладкий урожай в следующем сезоне.

Яблони

Срежьте сухие, больные и сломанные ветви, а также дикие побеги у основания. Такая обрезка облегчит зимовку и защитит дерево от вредителей.

Розы

Удалите засохшие и поврежденные побеги, а также остатки отцветших цветов. Это укрепит куст и предотвратит развитие болезней зимой.

Когда обрезать деревья и кустарники в сентябре 2025 года

15–20 сентября – малина

15–25 сентября – смородина, крыжовник, виноград, розы

20–30 сентября – яблони

