Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее время

Правильно выбранное время и аккуратная обрезка помогут розам легко перенести зиму и весной снова порадовать пышным цветением.

Когда обрезать розы осенью в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего обрезать розы

Как это сделать правильно

Осенняя обрезка роз — важный этап ухода за этими прекрасными цветами. Правильно проведенная процедура помогает растениям легче пережить зиму и дает щедрое цветение в следующем сезоне.

Но у многих садоводов возникает вопрос: когда именно обрезать розы осенью, чтобы не навредить кустам?

Почему розы обрезают осенью

Своевременная осенняя обрезка приносит розам ряд преимуществ:

удаляются слабые и больные побеги;

куст становится компактнее и его проще укрывать на зиму;

стимулируется рост новых побегов и цветочных почек;

укрепляется корневая система;

снижается риск грибковых заболеваний.

Специалисты отмечают, что осенняя обрезка менее травматична, чем весенняя, поэтому опытные садоводы чаще выбирают именно этот вариант.

Когда обрезать розы осенью в Украине

Ориентироваться стоит не на календарные даты, а на погоду. Оптимальное время для обрезки наступает, когда несколько ночей подряд температура держится в пределах 0…–5°C, а днем воздух не теплее +5°C, пишет портал На пенсии.

Именно первые ночные заморозки подсказывают, что пора брать секатор. Важно завершить обрезку до наступления устойчивых морозов, когда минус держится и днем, и ночью.

Как подготовить розы к зиме инфографика / Главред

Как правильно подготовить розы к обрезке

Перед процедурой садоводы рекомендуют:

постепенно сократить полив;

прекратить рыхление почвы;

прищипнуть верхушки побегов;

удалить оставшиеся листья.

Обрезку лучше проводить в сухую, солнечную и безветренную погоду. При этом важно помнить: не все виды роз нуждаются в процедуре. Например, плетистые розы достаточно пригнуть к земле, а дикие сорта вовсе не требуют вмешательства.

Правильно выбранное время и аккуратная обрезка помогут розам легко перенести зиму и весной снова порадовать пышным цветением.

