Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее время

Осенняя обрезка роз — важный этап ухода за этими прекрасными цветами. Правильно проведенная процедура помогает растениям легче пережить зиму и дает щедрое цветение в следующем сезоне.
Но у многих садоводов возникает вопрос: когда именно обрезать розы осенью, чтобы не навредить кустам?
Почему розы обрезают осенью
Своевременная осенняя обрезка приносит розам ряд преимуществ:
- удаляются слабые и больные побеги;
- куст становится компактнее и его проще укрывать на зиму;
- стимулируется рост новых побегов и цветочных почек;
- укрепляется корневая система;
- снижается риск грибковых заболеваний.
Специалисты отмечают, что осенняя обрезка менее травматична, чем весенняя, поэтому опытные садоводы чаще выбирают именно этот вариант.
Когда обрезать розы осенью в Украине
Ориентироваться стоит не на календарные даты, а на погоду. Оптимальное время для обрезки наступает, когда несколько ночей подряд температура держится в пределах 0…–5°C, а днем воздух не теплее +5°C, пишет портал На пенсии.
Именно первые ночные заморозки подсказывают, что пора брать секатор. Важно завершить обрезку до наступления устойчивых морозов, когда минус держится и днем, и ночью.
Как правильно подготовить розы к обрезке
Перед процедурой садоводы рекомендуют:
- постепенно сократить полив;
- прекратить рыхление почвы;
- прищипнуть верхушки побегов;
- удалить оставшиеся листья.
Обрезку лучше проводить в сухую, солнечную и безветренную погоду. При этом важно помнить: не все виды роз нуждаются в процедуре. Например, плетистые розы достаточно пригнуть к земле, а дикие сорта вовсе не требуют вмешательства.
Правильно выбранное время и аккуратная обрезка помогут розам легко перенести зиму и весной снова порадовать пышным цветением.
