Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее время

Сергей Кущ
15 сентября 2025, 20:59
35
Правильно выбранное время и аккуратная обрезка помогут розам легко перенести зиму и весной снова порадовать пышным цветением.
Когда обрезать розы осенью в Украине
Когда обрезать розы осенью в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего обрезать розы
  • Как это сделать правильно

Осенняя обрезка роз — важный этап ухода за этими прекрасными цветами. Правильно проведенная процедура помогает растениям легче пережить зиму и дает щедрое цветение в следующем сезоне.

Но у многих садоводов возникает вопрос: когда именно обрезать розы осенью, чтобы не навредить кустам?

Почему розы обрезают осенью

Своевременная осенняя обрезка приносит розам ряд преимуществ:

  • удаляются слабые и больные побеги;
  • куст становится компактнее и его проще укрывать на зиму;
  • стимулируется рост новых побегов и цветочных почек;
  • укрепляется корневая система;
  • снижается риск грибковых заболеваний.

Специалисты отмечают, что осенняя обрезка менее травматична, чем весенняя, поэтому опытные садоводы чаще выбирают именно этот вариант.

Когда обрезать розы осенью в Украине

Ориентироваться стоит не на календарные даты, а на погоду. Оптимальное время для обрезки наступает, когда несколько ночей подряд температура держится в пределах 0…–5°C, а днем воздух не теплее +5°C, пишет портал На пенсии.

Именно первые ночные заморозки подсказывают, что пора брать секатор. Важно завершить обрезку до наступления устойчивых морозов, когда минус держится и днем, и ночью.

Как подготовить розы к зиме инфографика
Как подготовить розы к зиме инфографика / Главред

Как правильно подготовить розы к обрезке

Перед процедурой садоводы рекомендуют:

  • постепенно сократить полив;
  • прекратить рыхление почвы;
  • прищипнуть верхушки побегов;
  • удалить оставшиеся листья.

Обрезку лучше проводить в сухую, солнечную и безветренную погоду. При этом важно помнить: не все виды роз нуждаются в процедуре. Например, плетистые розы достаточно пригнуть к земле, а дикие сорта вовсе не требуют вмешательства.

Правильно выбранное время и аккуратная обрезка помогут розам легко перенести зиму и весной снова порадовать пышным цветением.

Смотрите видео о том, как обрезать розу:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

розы лайфхак интересные новости
