Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябре

Сентябрьская обрезка роз может навредить растениям - эксперт объясняет, как правильно подготовить кусты к зиме.
Главред решил разобраться, почему резкая обрезка осенью запускает опасные процессы в растении.
Автор популярного YouTube-канала "Сад у Хаты" отмечает: резкая обрезка роз осенью запускает опасные процессы в растении. Такая стрижка стимулирует рост молодых, неустойчивых побегов, которые не успевают вызреть до морозов и вымерзают. К тому же срезы становятся "воротами" для инфекций и грибков, ослабляющих кусты.
Рекомендуемая санитарная обрезка осенью
Эксперт советует осенью ограничиться санитарной обрезкой: удалить лишь больные или поврежденные ветки и обработать срезы садовым варом. Отцветшие бутоны остаются на кусте, чтобы не стимулировать повторный рост. Листья и побеги служат естественной защитой корневой шейки от морозов и ветра.
Главная формовочная обрезка весной
Главную формовочную обрезку роз, по словам садовода, следует проводить весной - в марте-апреле, когда почки начинают набухать. Именно тогда удаляют сухие и слабые ветви, а побеги подрезают под наклоном над почками, стимулируя рост мощных побегов и обильное цветение. Для разных сортов (чайно-гибридных, плетистых, флорибунда) есть свои правила ухода.
Подробные советы и пошаговые инструкции, как подготовить розы к зиме, смотрите в видео на канале "Сад у Хаты".
Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати"
На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.
