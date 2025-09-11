Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябре

Автор рассказывает, как избежать ошибок при сентябрьской обрезке роз.

Как правильно подготовить розы к зиме, чтобы сохранить кусты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя резко обрезать розы осенью

Как подготовить розы к зиме без вреда для кустов

Сентябрьская обрезка роз может навредить растениям - эксперт объясняет, как правильно подготовить кусты к зиме.

Главред решил разобраться, почему резкая обрезка осенью запускает опасные процессы в растении.

Автор популярного YouTube-канала "Сад у Хаты" отмечает: резкая обрезка роз осенью запускает опасные процессы в растении. Такая стрижка стимулирует рост молодых, неустойчивых побегов, которые не успевают вызреть до морозов и вымерзают. К тому же срезы становятся "воротами" для инфекций и грибков, ослабляющих кусты.

Рекомендуемая санитарная обрезка осенью

Эксперт советует осенью ограничиться санитарной обрезкой: удалить лишь больные или поврежденные ветки и обработать срезы садовым варом. Отцветшие бутоны остаются на кусте, чтобы не стимулировать повторный рост. Листья и побеги служат естественной защитой корневой шейки от морозов и ветра.

Главная формовочная обрезка весной

Главную формовочную обрезку роз, по словам садовода, следует проводить весной - в марте-апреле, когда почки начинают набухать. Именно тогда удаляют сухие и слабые ветви, а побеги подрезают под наклоном над почками, стимулируя рост мощных побегов и обильное цветение. Для разных сортов (чайно-гибридных, плетистых, флорибунда) есть свои правила ухода.

Подробные советы и пошаговые инструкции, как подготовить розы к зиме, смотрите в видео на канале "Сад у Хаты".

Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати" На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

