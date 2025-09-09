Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

Вы узнаете:
- Что нужно сделать с клубникой осенью
- Нужно ли ее обрезать
Многие украинцы в начале осени задаются вопросом: что нужно сделать с клубникой перед зимой, чтобы весной получить здоровые и урожайные кусты. Подготовка клубники к зиме — это важный этап ухода, от которого зависит не только зимовка растений, но и будущий урожай.
Нужно ли обрезать клубнику осенью на зиму?
Здесь мнения садоводов расходятся. Одни рекомендуют срезать все листья, другие — оставлять здоровую зелень.
Если листья крепкие и не поражены болезнями, их лучше не обрезать: они сохранят корни в тепле, защитят куст от морозов и помогут накопить питательные вещества, пишет gazeta.ua.
Если же листья повреждены вредителями или болезнями, от них стоит избавиться — иначе споры грибков и личинки насекомых спокойно перезимуют и весной снова нанесут вред.
Таким образом, правильно обрезать клубнику перед зимой нужно выборочно: удалять только больные и поврежденные листья.
Что нужно сделать с клубникой осенью?
Высадить новые кусты и проредить старые насаждения.
Удалить сорняки и сухие листья вокруг кустов.
Внести удобрения — предпочтение лучше отдать калийным и фосфорным, которые укрепляют корневую систему и помогают кусту пережить морозы.
Важно: осенью не стоит использовать азотные удобрения. Они заставят куст тратить силы на рост зелени, вместо того чтобы подготовиться к зиме.
Чтобы клубника успешно перезимовала, нужно:
- убрать больные листья,
- подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями,
- замульчировать почву,
- и при необходимости укрыть грядки от сильных морозов.
Благодаря этим простым правилам клубника проснется весной на 8–10 дней раньше, чем без осеннего ухода, и порадует обильным урожаем.
Клубника - это ягода или фрукт?
В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка).
