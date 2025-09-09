Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

Подготовка клубники к зиме — это важный этап ухода.

Что нужно сделать с клубникой осенью

Нужно ли ее обрезать

Многие украинцы в начале осени задаются вопросом: что нужно сделать с клубникой перед зимой, чтобы весной получить здоровые и урожайные кусты. Подготовка клубники к зиме — это важный этап ухода, от которого зависит не только зимовка растений, но и будущий урожай.

Нужно ли обрезать клубнику осенью на зиму?

Здесь мнения садоводов расходятся. Одни рекомендуют срезать все листья, другие — оставлять здоровую зелень.

Если листья крепкие и не поражены болезнями, их лучше не обрезать: они сохранят корни в тепле, защитят куст от морозов и помогут накопить питательные вещества, пишет gazeta.ua.

Если же листья повреждены вредителями или болезнями, от них стоит избавиться — иначе споры грибков и личинки насекомых спокойно перезимуют и весной снова нанесут вред.

Таким образом, правильно обрезать клубнику перед зимой нужно выборочно: удалять только больные и поврежденные листья.

Что нужно сделать с клубникой осенью?

Высадить новые кусты и проредить старые насаждения.

Удалить сорняки и сухие листья вокруг кустов.

Внести удобрения — предпочтение лучше отдать калийным и фосфорным, которые укрепляют корневую систему и помогают кусту пережить морозы.

Важно: осенью не стоит использовать азотные удобрения. Они заставят куст тратить силы на рост зелени, вместо того чтобы подготовиться к зиме.

Чтобы клубника успешно перезимовала, нужно:

убрать больные листья,

подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями,

замульчировать почву,

и при необходимости укрыть грядки от сильных морозов.

Благодаря этим простым правилам клубника проснется весной на 8–10 дней раньше, чем без осеннего ухода, и порадует обильным урожаем.

