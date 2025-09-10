Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

Вы узнаете:
Приближается конец сезона сбора урожая - это идеальное время для подготовки к следующему.
Главред решил проверить, как сделать это правильно.
Качественные семена - залог успеха, и не всегда их нужно покупать. Собрать и подготовить собственные семена помидоров можно легко в домашних условиях.
Известная садовод из YouTube-канала "Полезные полезности" поделилась проверенным методом, который помогает получить семена с отличной всхожестью.
Сбор семян
По словам автора, для мелких сортов, таких как "черри", достаточно просто размять плоды руками. Если вы работаете с крупноплодными помидорами, разрежьте их поперек, а затем осторожно выдавите семена вместе с соком в чистую стеклянную емкость.
Ферментация
Накройте емкость марлей или тканью и оставьте ее в теплом и темном месте на три дня. За это время смесь начнет бродить. Этот процесс не только помогает очистить семена от остатков мякоти, но и значительно улучшает их всхожесть.
Промывка и сушка
После ферментации тщательно промойте семена под проточной водой, используя мелкое сито, чтобы удалить все остатки. Чистые семена равномерно выложите на салфетку или бумажное полотенце и оставьте до полного высыхания.
Такой простой и доступный способ позволяет получить жизнеспособные и качественные семена, готовые к хранению и последующей посадке.
Подробнее о том, как собрать семена с томатов, смотрите в видео.
