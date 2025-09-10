Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

Садовница рассказывает, как выбрать спелые плоды и аккуратно удалить семена томатов для дальнейшей подготовки.

https://glavred.info/sad-ogorod/staryy-recept-kotoryy-rabotaet-kak-sobrat-semena-tomatov-doma-dlya-luchshego-urozhaya-10696988.html Ссылка скопирована

Промойте и высушите семена, чтобы сохранить их жизнеспособность / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно собрать семена томатов дома

Почему важен процесс брожения семян

Как обеспечить будущий урожай качественными семенами

Приближается конец сезона сбора урожая - это идеальное время для подготовки к следующему.

Главред решил проверить, как сделать это правильно.

видео дня

Качественные семена - залог успеха, и не всегда их нужно покупать. Собрать и подготовить собственные семена помидоров можно легко в домашних условиях.

Известная садовод из YouTube-канала "Полезные полезности" поделилась проверенным методом, который помогает получить семена с отличной всхожестью.

Сбор семян

По словам автора, для мелких сортов, таких как "черри", достаточно просто размять плоды руками. Если вы работаете с крупноплодными помидорами, разрежьте их поперек, а затем осторожно выдавите семена вместе с соком в чистую стеклянную емкость.

Ферментация

Накройте емкость марлей или тканью и оставьте ее в теплом и темном месте на три дня. За это время смесь начнет бродить. Этот процесс не только помогает очистить семена от остатков мякоти, но и значительно улучшает их всхожесть.

Промывка и сушка

После ферментации тщательно промойте семена под проточной водой, используя мелкое сито, чтобы удалить все остатки. Чистые семена равномерно выложите на салфетку или бумажное полотенце и оставьте до полного высыхания.

Такой простой и доступный способ позволяет получить жизнеспособные и качественные семена, готовые к хранению и последующей посадке.

Подробнее о том, как собрать семена с томатов, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "Полезные Полезности" YouTube-канал "Полезные Полезности" (@Korusni_korusnosti) имеет около 30 тысяч подписчиков и более 400 видео. Контент канала сфокусирован на тематике дома, сада, города, а также полезных советах и лайфхаках для хозяйства. Видео состоит из рецептов, обзоров, инструкций по садоводству, консервации, приготовлению натуральных блюд и других полезностей для ежедневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред