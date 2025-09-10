Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

Простой секрет не даст моркови завянуть.

Где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась / Колаж: Главред, фото pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно выкапывать морковь

Где лучше всего хранить морковь

Сезон сбора урожая подходит к концу. Чтобы овощи оставались свежими до весны, нужно обеспечить правильные условия хранения. Сделать это можно даже в квартире. Главред выяснил, как правильно хранить морковь, чтобы она не завяла.

На YouTube-канале "Полезные полезности" огородница советует после выкапывания моркови не спешить сразу относить ее в холодильник или подвал. Лучше оставить овощи на грядке на несколько часов, предварительно срезав ботву.

При этом не стоит оставлять морковь на весь день под солнцем, ведь тогда овощ потеряет много влаги, станет вялым, а его вкус ухудшится.

Как только морковь подсохнет, ее нужно переложить в пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции. Лучше всего хранить урожай в ящиках с влажным песком.

Как выкладывать морковь в ящики

Сначала просейте песок, а дальше на каждые 10 л песка нужно влить 1 л воды.

Затем застелите дно ящика агроволокном, а сверху насыпьте слой песка примерно 3 см.

Далее начните выкладывать морковь в ящик так, чтобы корнеплоды не касались друг друга.

Сверху морковь следует засыпать песком, чтобы образовался слой 3 см.

Процедуру нужно повторять до того момента, пока ящик не наполнится. Сверху морковь накройте агроволокном.

Автор видео объясняет, что благодаря этому методу морковь не завянет, поскольку песок будет удерживать влагу. К тому же корнеплоды не начнут гнить.

Как правильно хранить морковь, чтобы не завяла - смотрите видео:

О YouTube-канале: "Полезные полезности" "Полезные полезности" - YouTube-канал, где женщина делится советами по выращиванию и хранению различных овощей. Автор также публикует интересные лайфхаки по садоводству. Кстати, женщина сейчас получает второе высшее образование по специальности "Садоводство, овощеводство и виноградарство". На YouTube-канал подписаны более 32 тысяч пользователей.

