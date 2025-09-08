Как вырастить огурцы осенью: хитрости и лучшие сорта для урожая

При правильном уходе осенние огурцы порадуют вкусными и свежими плодами даже в сентябре–октябре.

Как вырастить огурцы осенью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда последний раз можно сеять огурцы

Как их вырастить осенью

Свежие огурцы можно собирать не только летом, но и осенью. Главное — правильно выбрать время посева, подходящий сорт и соблюдать особенности ухода.

Когда последний раз можно сеять огурцы?

Опытные огородники советуют сеять огурцы для осеннего урожая в начале сентября. Более поздний посев уже не успеет дать плодов из-за короткого светового дня, пишет Газета. юа. Семена высевают сразу в почву, но делают это реже, чем весной, чтобы растения не затеняли друг друга и могли получать максимум света.

Какой сорт огурцов посадить на осень?

Для осеннего выращивания подходят ветвящиеся гибриды и высокорослые сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям. Осенью часто распространяются мучнистая роса и пероноспороз, поэтому обычные ранние сорта плохо справляются с болезнями и не дают урожая.

Когда сеять огурцы на осень?

Лучшее время — первые числа сентября. Для этого выбирайте грядки, где раньше рос лук: такая земля считается наиболее подходящей для огурцов.

Особенности ухода за осенними огурцами

Подкормка : используйте азофоску (1 ложка на 10 л воды). Раствором поливают кусты для поддержания роста.

: используйте азофоску (1 ложка на 10 л воды). Раствором поливают кусты для поддержания роста. Полив : достаточно одного раза в неделю, тёплой водой и только утром.

: достаточно одного раза в неделю, тёплой водой и только утром. Влажность: к концу сезона полив сокращают, чтобы избежать корневой гнили.

