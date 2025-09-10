Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

Для того, чтобы морковь оставалась свежей месяцами, ее надо перестать прятать в темный мешок.

Как правильно хранить морковь в холодильнике / Колаж: Главред, фото: pixabay

Надо ли мыть морковь для хранения

Где держать морковь, чтобы она стояла дольше

Морковь дома обычно хранят в погребе, или темном месте. Но такие условия не совсем хороши для этого овоща, хотя бытует мнение, что морковь так лучше хранится.

Этот миф развеяла участница шоу Мастер Шеф 13, кулинарный блогер Екатерина Мазуренко. Главред узнал, что в TikTok она опубликовала видео о том, как правильно хранить морковь на самом деле.

Как подготовить морковь к хранению

Хотя многие привыкли, что морковь хранится немытой, на самом деле лучше ее хорошо промыть от остатков земли и очистить. Далее остается отрезать верхушку моркови.

Где хранить морковь

Вместо мешка и темного места на кухне, лучше выбрать для моркови пакет или контейнер и поставить ее в холодильник. Екатерина утверждает, что в таком виде овощ не испортится в течение месяцев.

О персоне: Екатерина Мазуренко Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.

