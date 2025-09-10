Укр
Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

Анна Косик
10 сентября 2025, 03:23
13
Для того, чтобы морковь оставалась свежей месяцами, ее надо перестать прятать в темный мешок.
Морковь
Как правильно хранить морковь в холодильнике / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Надо ли мыть морковь для хранения
  • Где держать морковь, чтобы она стояла дольше

Морковь дома обычно хранят в погребе, или темном месте. Но такие условия не совсем хороши для этого овоща, хотя бытует мнение, что морковь так лучше хранится.

Этот миф развеяла участница шоу Мастер Шеф 13, кулинарный блогер Екатерина Мазуренко. Главред узнал, что в TikTok она опубликовала видео о том, как правильно хранить морковь на самом деле.

видео дня

Как подготовить морковь к хранению

Хотя многие привыкли, что морковь хранится немытой, на самом деле лучше ее хорошо промыть от остатков земли и очистить. Далее остается отрезать верхушку моркови.

Где хранить морковь

Вместо мешка и темного места на кухне, лучше выбрать для моркови пакет или контейнер и поставить ее в холодильник. Екатерина утверждает, что в таком виде овощ не испортится в течение месяцев.

Смотрите видео о том, как правильно хранить морковь:

Читайте также:

О персоне: Екатерина Мазуренко

Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

морковка лайфхак
"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:58Война
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

00:04Украина
Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:33Война
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Гороскоп на сегодня 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на сегодня 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

