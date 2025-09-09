Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхак

Анна Ярославская
9 сентября 2025, 11:58
22
В TikTok поделились секретом глубокой чистки ковров, который знают не все.
Чистка ковров, арбуз
Трюк с арбузом поможет идеально почистить ковер / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как арбуз поможет почистить ковер
  • Чем вывести пятна с ковра

Домашние дела занимают бесконечное количество времени. И если некоторые из них мы делаем стабильно несколько раз в неделю, то на другие может не хватать времени. Например, на глубокую чистку ковров.

Если вам интересно узнать больше об универсальных методах для очистки ковров, читайте материал: Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет.

видео дня

Как почистить очень грязный ковер в домашних условиях

Еженедельная уборка пылесосом помогает избавиться от пыли, но не удаляет грязь, глубоко засевшую в волокнах. Для этого большинство людей используют специальные пылесосы, которые можно арендовать в клининговой компании. Эти пылесосы впрыскивают в ковер смесь воды и моющего средства, а затем высасывают её обратно с помощью вакуумного двигателя.

Впрочем, с этими пылесосами есть проблема - они не всегда эффективны, поэтому ковер в результате может остаться влажным и затхлым, пишет Express.co.uk.

Если вы сталкивались с такой ситуацией, то вам пригодится лайфхак из TikTok. Автор по имени Хейли рассказала, как можно улучшить работы пылесоса. Для этого его нужно сделать более тяжелым. Необычный выбор женщины - груз в виде целого арбуза.

Вместо того, чтобы разрезать плод, она просто кладёт его на пылесос, что помогает щёткам эффективнее работать, глубже проникая в ковер.

"Он всосет гораздо больше воды, если положить сверху арбуз!" — написала она.

Если у вас нет арбуза под рукой, подойдёт любой тяжёлый (но не слишком) предмет. Главное — придать пылесосу достаточно веса, чтобы он работал эффективнее, не повредив его.

Смотрите видео - Как почистить ковер - лайфхак с арбузом:

Чем почистить ковер, не снимая его с пола

Для начала вынесите из комнаты как можно больше мебели. Пылесосьте медленно и тщательно, чтобы собрать пыль, волосы и крошки с поверхности.

Обработайте пятна на ковре. Для этого используйте средство для удаления пятен с ковров или раствор средства для мытья посуды с водой.

Всегда промокайте пятна, а не трите их. Сначала удалите лишнюю влагу, а потом -полностью высушите.

Откройте окна или включите вентиляторы для проветривания.

Не ходите по ковру, пока он полностью не высохнет.

Как писал Главред, деревянный паркет делает дом по-настоящему изысканным. Однако без правильной чистки и ухода его блеск быстро теряется. В сети поделились советами, как обновить паркет при помощи обычного чая.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

арбуз ковер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

13:30Техно и IT
РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

12:40Война
"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Китайский гороскоп на сегодня 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Последние новости

13:30

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

12:53

Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

12:46

Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

12:46

Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

12:40

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
12:38

Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

12:21

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:04

Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

11:58

Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхакВидео

Реклама
11:53

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

11:50

Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

11:35

Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

11:31

Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

11:23

Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

10:37

У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

10:36

Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

10:22

"Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная

10:21

Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

10:19

Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

09:47

"Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

Реклама
09:34

Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

09:33

РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

09:21

Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

09:11

У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Имел 35 компонентов из США: появились новые детали удара Искандера по Кабмину

08:10

Как в РФ массово пытаются оправдать удар по Кабминумнение

08:09

"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

07:02

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The TimesФото

06:10

Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощьмнение

05:56

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

05:27

От чихуахуа до бигля: какие породы собак живут дольше всех

04:30

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

04:06

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

03:30

Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

02:48

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видеоВидео

02:06

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:00

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

01:25

Денежный прорыв уже с понедельника: каким знакам звезды обещают карьерный рывок

Реклама
01:09

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

00:55

Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

00:03

Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

08 сентября, понедельник
23:09

Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

23:05

"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

23:00

Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

22:20

Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

22:16

Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

22:09

Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять