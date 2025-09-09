Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхак

В TikTok поделились секретом глубокой чистки ковров, который знают не все.

Трюк с арбузом поможет идеально почистить ковер / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Как арбуз поможет почистить ковер

Чем вывести пятна с ковра

Домашние дела занимают бесконечное количество времени. И если некоторые из них мы делаем стабильно несколько раз в неделю, то на другие может не хватать времени. Например, на глубокую чистку ковров.

Как почистить очень грязный ковер в домашних условиях

Еженедельная уборка пылесосом помогает избавиться от пыли, но не удаляет грязь, глубоко засевшую в волокнах. Для этого большинство людей используют специальные пылесосы, которые можно арендовать в клининговой компании. Эти пылесосы впрыскивают в ковер смесь воды и моющего средства, а затем высасывают её обратно с помощью вакуумного двигателя.

Впрочем, с этими пылесосами есть проблема - они не всегда эффективны, поэтому ковер в результате может остаться влажным и затхлым, пишет Express.co.uk.

Если вы сталкивались с такой ситуацией, то вам пригодится лайфхак из TikTok. Автор по имени Хейли рассказала, как можно улучшить работы пылесоса. Для этого его нужно сделать более тяжелым. Необычный выбор женщины - груз в виде целого арбуза.

Вместо того, чтобы разрезать плод, она просто кладёт его на пылесос, что помогает щёткам эффективнее работать, глубже проникая в ковер.

"Он всосет гораздо больше воды, если положить сверху арбуз!" — написала она.

Если у вас нет арбуза под рукой, подойдёт любой тяжёлый (но не слишком) предмет. Главное — придать пылесосу достаточно веса, чтобы он работал эффективнее, не повредив его.

Смотрите видео - Как почистить ковер - лайфхак с арбузом:

Чем почистить ковер, не снимая его с пола

Для начала вынесите из комнаты как можно больше мебели. Пылесосьте медленно и тщательно, чтобы собрать пыль, волосы и крошки с поверхности.

Обработайте пятна на ковре. Для этого используйте средство для удаления пятен с ковров или раствор средства для мытья посуды с водой.

Всегда промокайте пятна, а не трите их. Сначала удалите лишнюю влагу, а потом -полностью высушите.

Откройте окна или включите вентиляторы для проветривания.

Не ходите по ковру, пока он полностью не высохнет.

Как писал Главред, деревянный паркет делает дом по-настоящему изысканным. Однако без правильной чистки и ухода его блеск быстро теряется. В сети поделились советами, как обновить паркет при помощи обычного чая.

