Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который 'пробьет' засоры

Оказывается, вантуз можно сделать самостоятельно из подручных средств.

https://glavred.info/lifehack/esli-vantuza-net-pod-rukoy-hitryy-tryuk-s-butylkoy-kotoryy-probet-zasory-10696280.html Ссылка скопирована

Что использовать вместо вантуза / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как прочистить засоренную раковину

Из чего можно самостоятельно сделать вантуз

Засор в сливе раковины на кухне - очень распространенная проблема. Как известно, трубы легко забиваются из-за жира, мыльного налета и остатков пищи. Кроме того, пробить засор трудно, особенно когда под рукой нет вантуза.

Главред решил разобраться, как прочистить канализацию без вантуза.

видео дня

Чем можно заменить вантуз

Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что устранить засор и прочистить канализацию, если под рукой нет вантуза, очень просто.

По ее словам, вантуз можно сделать дома из обычной бутылки.

Как самостоятельно сделать вантуз из бутылки

Женщина рассказывает, что нужно взять бутылку, которая диаметром подходит под слив.

Далее у бутылки нужно отрезать дно. Можно сначала пробить дырку ножом, а потом ножницами легко отрезать. Что важно, отрезанный край бутылки должен быть ровный.

После этого бутылку нужно закрыть крышкой и наполнить водой.

Прикройте воду рукой, резко переверните и вставьте в слив. Теперь ее можно использовать как вантуз. Все что нужно делать - давить вниз и вверх.

"Вот такой эффективный и очень простой способ прочистить канализацию, если ничего под рукой у вас нет. Как видите, у меня вода теперь очень хорошо сливается", - отметила автор видео.

Как легко прочистить слив в раковине - видео:

Ранее мы рассказывали о 5 вещах, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину. Они образуют слой, который будет препятствовать стоку воды.

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред