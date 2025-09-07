Укр
Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окна

Мария Николишин
7 сентября 2025, 12:26
Существуют такие комнатные растения, которые удаляют токсины и отпугивают плесень.
Как избавиться от плесени / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от плесени дома
  • Какие растения предотвращают плесень

Часто можно увидеть, что осенью плесень, влажность и конденсат легко пробираются в дом. Больше всего от этого страдают окна, которые иногда покрываются плесенью.

Главред решил разобраться, как защитить дом от плесени.

Что поставить на окно от плесени

Когда холодает большинство людей держат окна закрытыми, но это может привести к накоплению конденсата в помещении, пишет express.co.uk.

Однако, эксперт Ричард Баркер говорит, что есть метод предотвращения плесени с помощью определенных комнатных растений.

"Существует несколько способов использования комнатных растений для борьбы с плесенью в вашем доме. Некоторые растения являются очистителями воздуха и могут удалять токсины, вызывающие рост плесени, некоторые поглощают лишнюю влагу, чтобы уменьшить влажность, а другие естественным образом фильтруют споры плесени, переносимые воздухом", - подчеркнул он.

Какие комнатные растения предотвращают появление плесени

Комнатные растения не только делают дом красивым, но и предотвращают попадание спор плесени, снижают влажность, а также улучшают качество воздуха дома.

Одним из лучших растений, уменьшающих образование плесени, являются змеиные растения с вертикальными листьями.

"Змеиные растения выносливы и могут процветать даже в небрежном состоянии, что делает их хорошим выбором для людей, которые имеют проблемы с плесенью, но только начинают ухаживать за комнатными растениями. Как и многие другие растения, они могут очищать воздух и удалять токсины", - отметил эксперт.

Какие растения поглощают лишнюю влагу дома:

  • орхидеи;
  • лилии мира;
  • бостонские папоротники;
  • алоэ вера.

Чем продезинфицировать дом от плесени

Кандидат химических наук Глеб Репич в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, что есть несколько распространенных методов, которые не позволят плесени распространяться.

По его словам, для этого можно использовать обычные соду и уксус. Они сделают среду очень кислой, а потому плесень не сможет в ней жить.

Также можно использовать хлорку. Однако, она очень токсична, поэтому после обработки помещение нужно хорошо проветрить.

Кроме того, эффективным в борьбе с плесенью является перекись водорода.

Как навсегда избавиться от плесени - видео:

Ранее мы также рассказывали о том, как убрать запах плесени на одежде после стирки, который появляется, если одежда долго пролежала в барабане стиральной машины.

Также вас может заинтересовать материал о том, чем можно обработать поверхность, чтобы плесень в душе мгновенно исчезла.

Как избавиться от плесени / Инфографика: Главред

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

