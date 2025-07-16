Плесень в душе исчезнет, если обработать поверхность двумя копеечными средствами

Эффективный раствор для борьбы с плесенью можно самостоятельно приготовить дома.

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Как бороться с плесенью в душе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как избавиться от плесени в душе

Как самостоятельно приготовить раствор для борьбы с плесенью

Ванная комната - идеальное место для появления плесени. Грибок на стенах и сантехнике не только неэстетично выглядит, но и вредит здоровью людей. Если вы все же заметили в ванной комнате плесень, не отчаивайтесь. Главред узнал о простом способе, который поможет мгновенно избавиться от плесени.

На сайте Express.co.uk рассказали, как бороться с плесенью в ванной комнате благодаря оригинальному методу от блогера из TikTok. По ее словам, для этого не нужно использовать отбеливатель, ведь жидкость убьет плесень лишь на короткий промежуток времени, а потом она снова вернется в вашу ванную комнату. Кроме того, при использовании на плесени отбеливателя, он образует чрезвычайно токсичный газ.

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Зато блогер рекомендует смешать перекись водорода и эфирное масло чайного дерева, чтобы создать раствор, который будет простым и легким в применении.

"Просто смешайте одну чашку трехпроцентной перекиси водорода с одной чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе, а затем обильно опрыскайте плесень, пока она не исчезнет. Через час возьмите салфетку и, если нужно, протрите остатки пятен", - говорится в материале.

Блогер уверяет, что с этим методом плесень из вашей душевой кабины исчезнет мгновенно.

Как бороться с плесенью в душе - смотрите видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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