Плесень в душе исчезнет, если обработать поверхность двумя копеечными средствами

Вы узнаете:
- Как избавиться от плесени в душе
- Как самостоятельно приготовить раствор для борьбы с плесенью
Ванная комната - идеальное место для появления плесени. Грибок на стенах и сантехнике не только неэстетично выглядит, но и вредит здоровью людей. Если вы все же заметили в ванной комнате плесень, не отчаивайтесь. Главред узнал о простом способе, который поможет мгновенно избавиться от плесени.
На сайте Express.co.uk рассказали, как бороться с плесенью в ванной комнате благодаря оригинальному методу от блогера из TikTok. По ее словам, для этого не нужно использовать отбеливатель, ведь жидкость убьет плесень лишь на короткий промежуток времени, а потом она снова вернется в вашу ванную комнату. Кроме того, при использовании на плесени отбеливателя, он образует чрезвычайно токсичный газ.
Зато блогер рекомендует смешать перекись водорода и эфирное масло чайного дерева, чтобы создать раствор, который будет простым и легким в применении.
"Просто смешайте одну чашку трехпроцентной перекиси водорода с одной чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе, а затем обильно опрыскайте плесень, пока она не исчезнет. Через час возьмите салфетку и, если нужно, протрите остатки пятен", - говорится в материале.
Блогер уверяет, что с этим методом плесень из вашей душевой кабины исчезнет мгновенно.
Как бороться с плесенью в душе - смотрите видео:
@anna_louisa_at_home Вот как избавиться от плесени без использования хлорного отбеливателя. Использование хлорного отбеливателя на плесень избавит от нее, но не убьет ее, так как он не убивает споры, что означает, что в конечном итоге она вернется. Чтобы избавиться от плесени навсегда, попробуйте вместо этого: 1. смешайте 1 стакан 3% перекиси водорода с 1цп эфирного масла чайного дерева в бутылке-распылителе 2. Распыляйте на плесень, пока не пропитается 3. Накройте тканью и снова распылите, пока ткань не пропитается 4. Снимите салфетку и почистите (при необходимости) 5. Протрите/прополощите . Если вы делаете раствор для хранения, то лучше сделать его в темную бутылку, так как перекись водорода реагирует на свет, так что это предотвратит разложение перекиси водорода. Также при работе с плесенью всегда надевайте перчатки или мойте руки сразу после обработки. ... #cleantok#cleantok101#cleantokuk#cleaningaccount#cleaningmotivation#cleaningtips#bathroomclean♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman
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Об источнике: Express.co.uk
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