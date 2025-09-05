Отеки на лице и под глазами: как их убрать

Под поверхностью лица находится сеть лимфатических узлов и сосудов, которые постоянно работают.

Как убрать отеки с лица

Замечаете отёки под глазами? Двойной подбородок? Неровная текстура и тон кожи? Упорные высыпания вдоль линии подбородка, которые мы обычно списываем на гормоны?

Эксперт и специалист по лимфомассажу Ребекка Фария рассказала о том, почему и откуда берутся отеки на лице и с что с ними связано.

"Когда лимфоток в области лица вялый, вы обычно видите это раньше, чем чувствуете", — объясняет Ребекка.

Оказалось, что под поверхностью лица находится сеть лимфатических узлов и сосудов, которые постоянно работают, чтобы выводить лишнюю жидкость, шлаки, иммунные клетки и белки. Но, в отличие от крови, у лимфы нет насоса. Её циркуляция зависит от дыхания, движений и мануальной стимуляции.

"Работая с лимфатической системой с помощью прикосновений, техники и намерения, вы не просто формируете форму скул. Вы успокаиваете нервную систему, поддерживаете иммунитет и помогаете организму вернуться к равновесию", - говорит она.

Вот несколько любимых способов Ребекки активизировать лимфоток в области лица:

Массаж лица может творить чудеса

1. Мануальный дренаж

"Мой любимый способ начать любой дренаж лица — это использовать руки", — объясняет она. "Это позволяет мне открыть лимфатические узлы и начать отток жидкости, прежде чем я буду использовать другие инструменты или техники… Это простая, но действенная практика", - говорит специалист.

Как это сделать: "Я начинаю с нижней части лица, уделяя особое внимание линиям улыбки, линии подбородка и скулам. Важно прилагать достаточное давление, но не слишком сильное, чтобы не вызывать дискомфорт. Цель — добиться плавности движений и одновременно скульптурировать", — объясняет она.

Напоминание: всегда работайте от центра лица к краям.

2. Вытягивание ушей и стимуляция

Если вы смотрите утренние видео, вы, возможно, заметили тенденцию: люди обматывают уши резинками или резинками для волос, чтобы добиться "мгновенной подтяжки лица" и избавиться от отёков. Мы отнеслись к этому скептически, но Ребекка объясняет, что эта концепция не совсем ошибочна.

"Область вокруг ушей очень важна для дренажа лица, но сильное давление резинкой в ​​некоторых случаях может фактически ограничить отток. Существует более щадящий и эффективный способ добиться результата — просто потянуть за ухо — эта техника существует уже давно".

Как это делать: "Начните с того, что аккуратно потяните мочки ушей. Сначала вниз, затем в стороны, а затем вверх. Затем выполните небольшие круговые движения за ушами, особенно вдоль косточки, где ухо соединяется с шеей".

3. Расслабление кожи головы и шеи

Вы делаете всё возможное, но всё равно видите отёчность? Возможно, именно голове и шее не хватает внимания. По словам Ребекки, этой зоне часто уделяется недостаточно внимания, поскольку напряжение создает давление, а давление блокирует движение.

"В шее обозначены важные пути, которые правильно отводят жидкость от лица. Кроме того, кожа головы, особенно в области висков и основания черепа, связана с мышцами, которые влияют на ощущение и функционирование лица. Когда эта зона расслабится, выполните остальные процедуры. Отечность проходит быстрее. Челюсть становится мягче. Лицо выглядит менее отечным", - добавила она.

Массаж может помочь от отеков

4. Окунуться в ледяную чашу

Хотя мы видим в TikTok фото Беллы и Хейли, которые делают это перед выходами на красную дорожку, Ребекка утверждает, что это не новость. На самом деле, люди окунаются в ледяную чашу уже несколько десятилетий. Ведь помимо мгновенного подтягивающего эффекта, холод также улучшает лимфоток.

"Холод действует как мини-шок для организма, в хорошем смысле", — объясняет Ребекка. "Он усиливает микроциркуляцию, помогает уменьшить отёки и создаёт эффект накачки лимфатических сосудов, особенно если после него сделать массаж лица. Именно поэтому он так эффективен для снятия отёчности, особенно вокруг глаз и линии подбородка".

