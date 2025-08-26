Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способ

Сушите вещи на свежем воздухе и по возможности — на солнце, ультрафиолет помогает уничтожить остатки плесени.

Как избавиться от неприятного запаха при стирке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от запаха плесени

Как избежать появления неприятного запаха

Как сэкономить при стирке

Если после стирки вещи источают неприятный затхлый запах — не беда, ведь выход есть.

С помощью простых знаний и нехитрых средств можно вернуть одежде свежесть без лишних усилий, пишет Martha Stewart.

Эксперт по стирке и бытовой технике Морган Лалонд объясняет: запах плесени чаще всего появляется из-за следующих факторов:

Избыточная влага: если одежда долго пролежала в барабане стиральной машины или сушилась в помещении с высокой влажностью, это может способствовать развитию плесени.

Остатки пота и кожного жира: если стиральное средство не справляется с их удалением, они могут удерживать неприятный запах.

Неправильное хранение: если складывать ещё немного влажные вещи в плотные ящики, шкафы или пакеты без вентиляции — это создаёт идеальную среду для появления запаха.

Избыток моющего средства: его остатки могут оставаться на ткани и служить пищей для бактерий.

Загрязнённая стиральная машина: если её не чистить регулярно, она тоже может стать источником неприятных запахов.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Главред

Как избавиться от запаха плесени

Алисия Соколовски, соучредитель компании AspenClean, советует следующий способ очистки одежды от затхлого запаха:

Что понадобится:

Белый уксус (дистиллированный)

Пищевая сода

Мягкое средство для стирки

Кислородный отбеливатель (по желанию)

Щетка или старая зубная щётка

Порядок действий:

Проверьте ярлыки на одежде — убедитесь, что выбранный способ ухода подходит.

Наполните таз или раковину горячей водой (если это допустимо) и добавьте туда 1 стакан уксуса.

Замочите одежду минимум на час (или на ночь — при сильном запахе).

После замачивания постирайте одежду в машине с обычным порошком, добавив в барабан полстакана соды.

Используйте максимально допустимую температуру.

Сушите вещи на свежем воздухе и по возможности — на солнце. Ультрафиолет помогает уничтожить остатки плесени.

Как избежать появления неприятного запаха

Чтобы больше не сталкиваться с затхлым ароматом на одежде, придерживайтесь простых профилактических мер:

Сразу после стирки вынимайте бельё из машины.

Всегда полностью высушивайте одежду — солнце в этом деле лучший помощник.

Не перегружайте стиральную машину — это мешает качественной стирке и полосканию.

Используйте правильную дозировку моющего средства.

Храните вещи в сухом, прохладном, проветриваемом месте.

Регулярно запускайте цикл очистки вашей стиральной машины (не реже раза в месяц).

При сезонной смене гардероба проветривайте вещи и очищайте контейнеры от накопившейся влаги.

Как сэкономить при стирке

Одна из самых распространённых ошибок при стирке — это перебор с количеством порошка или жидкого средства. Многие ошибочно полагают, что больше моющего средства обеспечит лучшую чистоту, однако специалисты отмечают: избыток не только не улучшает качество стирки, но и приводит к перерасходу и возможным проблемам с машиной или тканью. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют всегда придерживаться дозировок, указанных на упаковке.

Смотрите видео - как стирать пальто:

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

