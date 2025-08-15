Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стирки

Алексей Тесля
15 августа 2025, 13:58
54
Избыток моющего средства заставляет машинку запускать дополнительные циклы полоскания.
Кондиционер, стирка
Как правильно стирать / Коллаж Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Ошибка — использование чрезмерного количества стирального порошка
  • Специалисты советуют соблюдать рекомендованную дозировку

По мнению специалистов компании Grant Store, всего одно изменение в привычках стирки может существенно сократить расходы на коммунальные услуги — и для этого вовсе не нужно покупать новую стиральную машину.

Основная ошибка — это использование чрезмерного количества стирального порошка или жидкости. Многие считают, что чем больше моющего средства, тем чище будет бельё, но, как предупреждают эксперты, это не только не улучшает результат, но и приводит к лишним затратам, пишет Express.

видео дня

"Избыток моющего средства заставляет машинку запускать дополнительные циклы полоскания, чтобы смыть его остатки", — пояснил представитель компании.

В результате расходуется больше воды и электроэнергии — всё ради одной стирки. Кроме того, переизбыток средства может сделать одежду жёсткой, оставить неприятный запах и повлиять на работу стиральной машины.

С учётом того, что среднестатистическая семья стирает несколько раз в неделю, эти лишние расходы быстро накапливаются. Чтобы избежать этого, специалисты советуют строго соблюдать рекомендованную производителем дозировку.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
/ Главред

Несмотря на то, что меньший объём средства может казаться недостаточным, современные концентрированные формулы обеспечивают высокое качество стирки даже при минимальном расходе.

Тем, кому сложно отмерить точное количество или кто привык "добавлять про запас", лучше использовать капсулы — они уже содержат нужную дозу и исключают возможность перерасхода.

"Капсулы — это удобно и экономно", — отметили в Grant Store. — "Они рассчитаны на одну стирку и позволяют точно контролировать количество используемого средства".

Как правильно стирать полотенца: советы экспертов

Иногда даже после стирки полотенца остаются грубыми на ощупь и источают неприятный запах — и зачастую это связано с ошибками в уходе.

Один из эффективных способов справиться с этой проблемой — поочерёдно применять белый уксус и пищевую соду. Эти простые средства отлично очищают ткань и устраняют неприятные запахи.

Белый уксус работает как натуральное дезинфицирующее средство: он помогает устранить остатки моющих средств и смягчителей, а также уничтожает бактерии и плесень.

Смотрите видео - как правильно стирать и гладить белье:

Каждая хозяйка знает, что после частой стирки и глажки белье очень быстро изнашивается. Тамила Чехович знает несколько лайфхаков, как правильно стирать и гладить белье, чтобы оно служило вам годами.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29Война
Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

14:59Мир
Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

14:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

Последние новости

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

15:22

16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

15:04

Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

14:59

Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
14:56

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - нежданные гости, Рыбам - нервы

14:55

Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

14:35

Где ошибка на рисунке: только самые внимательные ответят за 3 секунды

14:22

Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке

Реклама
14:16

Заблокировал таксист: Melovin пожаловался на ситуацию с такси

14:03

В США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом

13:58

Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стиркиВидео

13:14

Цены "упали" на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

13:13

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

13:10

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

13:10

Жизнь останавливается: муж Лорак черно-белым фото сделал решающее признание

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на СумщинеВидео

12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

Реклама
12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

09:28

Как укрепить отношения: психологи раскрыли простое "арифметическое" правило любви

09:10

ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и ПутинаФотоВидео

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

Реклама
07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

06:10

Ловушки Аляски: что ждет Украинумнение

05:45

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

05:09

Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

04:35

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие людиВидео

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять