Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стирки

Избыток моющего средства заставляет машинку запускать дополнительные циклы полоскания.

Как правильно стирать / Коллаж Главред, фото: скриншот

Ошибка — использование чрезмерного количества стирального порошка

Специалисты советуют соблюдать рекомендованную дозировку

По мнению специалистов компании Grant Store, всего одно изменение в привычках стирки может существенно сократить расходы на коммунальные услуги — и для этого вовсе не нужно покупать новую стиральную машину.

Основная ошибка — это использование чрезмерного количества стирального порошка или жидкости. Многие считают, что чем больше моющего средства, тем чище будет бельё, но, как предупреждают эксперты, это не только не улучшает результат, но и приводит к лишним затратам, пишет Express.

"Избыток моющего средства заставляет машинку запускать дополнительные циклы полоскания, чтобы смыть его остатки", — пояснил представитель компании.

В результате расходуется больше воды и электроэнергии — всё ради одной стирки. Кроме того, переизбыток средства может сделать одежду жёсткой, оставить неприятный запах и повлиять на работу стиральной машины.

С учётом того, что среднестатистическая семья стирает несколько раз в неделю, эти лишние расходы быстро накапливаются. Чтобы избежать этого, специалисты советуют строго соблюдать рекомендованную производителем дозировку.

Несмотря на то, что меньший объём средства может казаться недостаточным, современные концентрированные формулы обеспечивают высокое качество стирки даже при минимальном расходе.

Тем, кому сложно отмерить точное количество или кто привык "добавлять про запас", лучше использовать капсулы — они уже содержат нужную дозу и исключают возможность перерасхода.

"Капсулы — это удобно и экономно", — отметили в Grant Store. — "Они рассчитаны на одну стирку и позволяют точно контролировать количество используемого средства".

Как правильно стирать полотенца: советы экспертов

Иногда даже после стирки полотенца остаются грубыми на ощупь и источают неприятный запах — и зачастую это связано с ошибками в уходе.

Один из эффективных способов справиться с этой проблемой — поочерёдно применять белый уксус и пищевую соду. Эти простые средства отлично очищают ткань и устраняют неприятные запахи.

Белый уксус работает как натуральное дезинфицирующее средство: он помогает устранить остатки моющих средств и смягчителей, а также уничтожает бактерии и плесень.

