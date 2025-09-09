Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

Ворс и катышки больше не будут проблемой, если использовать эти лайфхаки.

https://glavred.info/lifehack/kak-navsegda-izbavitsya-ot-katyshkov-i-vorsa-na-odezhde-proverennye-sposoby-10696508.html Ссылка скопирована

Как избавиться от ворса при стирке / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Откуда берется ворс на одежде посла стирки

Что делать, если на одежде оставляет ворс

Как избавиться от катышков

Очень часто можно обнаружить, что свежевыстиранная одежда покрыта ворсом. Ворс особенно часто встречается на темных тканях, свитерах и вещах, особенно если вы стирали их вместе с полотенцами. В результате даже чистая одежда выглядит неопрятно. Как избавиться от ворса? С этой задачей справятся простые хитрости. Детали раскрыло издание Martha Stewart.

К слову, знали ли вы, что очень часто мы допускаем серьезную ошибку при стирке. Как ее избежать, читайте в материале: Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стирки.

видео дня

Как удалить ворс с одежды

1. Ролик для удаления ворса.

Самое быстрое решение вопроса с ворсом на одежде — это специальный ролик. Это золотой стандарт, который поможет легко избавиться от ворсинок.

2. Липкие альтернативы. Если у вас нет ролика - не беда. Попробуйте использовать полоску упаковочной ленты, слегка влажную тряпку или даже резиновую перчатку (подходит и для шерсти домашних животных). Прижмите или потрите ткань, чтобы убрать пух, шерсть и пыль.

3. Сушильная машина + лист для сушки. Для удаления стойких ворсинок поместите одежду в сушильную машину на режим низкой скорости или с обдувом только воздухом примерно на 10 минут вместе с листом для сушки. Вращение барабана ослабит прилипшие волокна, а лист для сушки снимет статическое электричество, и ворсинки не будут прилипать.

Чем убрать катышки на одежде

Иногда ворс — это вовсе не ворс, а катышки. Катышки образуются, когда свободные волокна спутываются от трения, образуя крошечные шарики на поверхности ткани (особенно подвержен этому трикотаж).

Самый простой способ убрать катышки — использовать машинку для бритья ткани. Такие машинки удаляют катышки, не повреждая ткань, и мгновенно возвращают одежде первозданный вид.

Но будьте осторожны: слишком сильное нажатие бритвой или ножницами может повредить ткань.

Как предотвратить появление катышков

Лучший способ борьбы с катышками — предотвратить их появление, ведь профилактика — это половина успеха.

Сортировка белья и поддержание чистоты фильтра сушильной машины — это два самых простых, но эффективных способа не допустить появления катышков.

Стирайте ткани, оставляющие катышки (полотенца, флис, фланель), отдельно от тканей, притягивающих катышки (темные вещи, трикотаж).

Выворачивайте одежду наизнанку перед стиркой.

Используйте кондиционер для белья или салфетки для сушки белья, чтобы снизить статическое электричество.

Всегда очищайте ворсосборник сушильной машины перед каждым циклом.

Как писал Главред, еженедельная уборка пылесосом помогает избавиться от пыли, но не удаляет грязь, глубоко засевшую в волокнах ковра. Для этого большинство людей используют специальные пылесосы, которые можно арендовать в клининговой компании. Впрочем, с этими пылесосами есть проблема - они не всегда эффективны, поэтому ковер в результате может остаться влажным и затхлым. Решить проблему поможет обычный арбуз.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред