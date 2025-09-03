Спиливать не стоит: как омолодить старую яблоню

Уже через год появятся сильные молодые ветви и первые цветочные почки

Как омолодить старую яблоню / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как омолодить старую яблоню

Важные правила ухода за старой яблоней

Многие садоводы задумываются, что делать со старой яблоней, когда урожай почти исчезает, а крона разрослась и покрылась сухими ветками. Спешить спиливать дерево не стоит — его можно спасти и вернуть к жизни.

Опытные дачники уверяют: правильная омолаживающая обрезка яблони способна продлить плодоношение на долгие годы.

Как омолодить старую яблоню

Омолаживание старого дерева — это процесс, рассчитанный на 2 года. Он запускает рост спящих почек и помогает сформировать крепкие и здоровые ветви. Если вы хотите, чтобы яблоня снова плодоносила, следуйте проверенным шагам:

Санитарная обрезка старой яблони. Удалите сухие, больные и трущиеся друг о друга ветки. Это улучшит освещение и циркуляцию воздуха.

Прореживание кроны. Сократите 1–2 старые скелетные ветви, чтобы центр дерева стал более светлым. Срезы делайте "на кольцо" и сразу обрабатывайте садовым варом.

Перенаправление роста. Подрезайте длинные ветки, переводя их на боковые побеги — это поможет сформировать компактную и удобную для ухода крону.

Как хранить яблоки на зиму инфографика / Главред

Важные правила ухода за старой яблоней

Проводите обрезку ранней весной, до распускания почек. Используйте только острые и чистые инструменты. Не удаляйте слишком много веток за один сезон, чтобы дерево не испытало сильный стресс.

После обрезки появятся вертикальные побеги — "волчки". Их полностью убирать нельзя: часть оставьте, ведь именно они станут будущими плодовыми ветками. Лишние лучше выломать летом, пока они ещё мягкие.

Как поддержать яблоню после обрезки

Чтобы старая яблоня быстрее восстановилась:

внесите весной перегной или компост,

обеспечьте регулярный полив в засушливый период,

следите за правильным формированием новой кроны.

Уже через год появятся сильные молодые ветви и первые цветочные почки, а спустя два сезона старая яблоня снова даст хороший урожай.

