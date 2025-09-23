Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участке

Вы узнаете:
- Почему нельзя оставлять гнилые яблоки
- Как их правильно утилизировать
Осень — это время урожая, когда садоводы собирают яблоки, груши, айву и сливы. Но вместе со спелыми плодами под деревьями скапливаются и гнилые яблоки.
Многие оставляют их на земле, считая, что они послужат удобрением. Однако эксперты Homes and Gardens предупреждают: гнилые яблоки вредят саду и могут нанести серьезный ущерб деревьям, газону и почве.
Почему нельзя оставлять гнилые яблоки в саду?
Быстрое появление сорняков
Гниющие фрукты насыщают почву органикой, что создает идеальную среду для сорняков. В результате они разрастаются в несколько раз быстрее, вытесняя полезные растения.
Привлечение вредителей
Запах испорченных плодов мгновенно привлекает грызунов, ос и шершней. Это угрожает как урожаю, так и людям, особенно детям.
Размножение бактерий и грибков
Хотя бытует мнение, что гнилые яблоки удобряют почву, на деле они становятся рассадником инфекций. Грибки и бактерии легко переходят на здоровые деревья, вызывая болезни и снижая урожайность.
Вред для газона
Если оставить фрукты на траве, они перекроют доступ света и воздуха. Уже через сутки газон под ними начнет желтеть, а вскоре погибнет. Дополнительно возрастает риск появления мха и грибковых заболеваний.
Что делать с гнилыми яблоками?
Собирать опавшие плоды ежедневно и не использовать их как удобрение в саду. Утилизировать их можно через компостирование при высокой температуре или вывозить с участка.
