Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участке

Почему нельзя оставлять гнилые яблоки

Как их правильно утилизировать

Осень — это время урожая, когда садоводы собирают яблоки, груши, айву и сливы. Но вместе со спелыми плодами под деревьями скапливаются и гнилые яблоки.

Многие оставляют их на земле, считая, что они послужат удобрением. Однако эксперты Homes and Gardens предупреждают: гнилые яблоки вредят саду и могут нанести серьезный ущерб деревьям, газону и почве.

Почему нельзя оставлять гнилые яблоки в саду?

Быстрое появление сорняков

Гниющие фрукты насыщают почву органикой, что создает идеальную среду для сорняков. В результате они разрастаются в несколько раз быстрее, вытесняя полезные растения.

Привлечение вредителей

Запах испорченных плодов мгновенно привлекает грызунов, ос и шершней. Это угрожает как урожаю, так и людям, особенно детям.

Размножение бактерий и грибков

Хотя бытует мнение, что гнилые яблоки удобряют почву, на деле они становятся рассадником инфекций. Грибки и бактерии легко переходят на здоровые деревья, вызывая болезни и снижая урожайность.

Вред для газона

Если оставить фрукты на траве, они перекроют доступ света и воздуха. Уже через сутки газон под ними начнет желтеть, а вскоре погибнет. Дополнительно возрастает риск появления мха и грибковых заболеваний.

Что делать с гнилыми яблоками?

Собирать опавшие плоды ежедневно и не использовать их как удобрение в саду. Утилизировать их можно через компостирование при высокой температуре или вывозить с участка.

