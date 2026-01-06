Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

Кратко:
- Злату Огневич сравнили с Ани Лорак
- Как отреагировала артистка
Украинская известная певица Злата Огневич отреагировала на сравнение ее с предательницей Украины Ани Лорак.
В проекте "Тур зірками" отметили, что у Лорак и Огневич похожие голоса и, если закрыть глаза, артисток легко перепутать.
Злата же не согласна с таким сравнением и считает, что ее голос отличается от Лорак тембром и техникой пения.
"Людоньки, имейте Бога в сердце! Ну, какая Лорак? Это люди, у которых нет ушек, наверное. Мы совершенно разные, абсолютно: тембрально, исполнительски, технически, вокально", - отметила артистка.
Но Огневич понимает, почему произошло такое сравнение.
"Я знаю, почему была такая постоянная ассоциация у людей. Когда была реклама шоколада, а до этого рекламировала Ани Лорак песнями, своим голосом, когда я начала петь песню "Пристрасть", это, собственно, была тоже реклама шоколада, то не было такой большой промокампании. То есть, не было у людей понимания, кто поет эту песню. Просто появилась новая песня, и никто не делал акцент на то, что изменилась исполнительница", - рассказала Злата.
Смотрите видео комментария Златы Огневич:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, избранник актрисы Наталки Денисенко – бизнесмен Юрий Савранский – рассказал, каким он хочет быть в отношениях, но в Сети нашли скрытый смыл его слов. На своей странице в соцсетях Юрий сделал публикацию, в которой заговорил о том, что будет всегда рядом, будет держать слово, находить время для возлюбленной, давать поддержку, а не контролировать, и делать себя только лучше.
А также стронгмен и нардеп Виталий Вирастюк почтил память своей первой жены Светланы, которая трагически погибла. Напомним, Светлана умерла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте Паландокен в Турции во время схода снежной лавины.
Вас может заинтересовать:
- Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника
- "Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук
- "Ее убогость": Цымбалюк набросился на зрителей "Холостяка" и жестко обозвал их
О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред