Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

Злата Огневич ответила на критику.

https://glavred.info/starnews/zlata-ognevich-rasskazala-kak-okazalas-na-meste-ani-lorak-10729868.html Ссылка скопирована

Злата Огневич ранее пела песню для рекламы шоколада / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Злата Огневич

Кратко:

Злату Огневич сравнили с Ани Лорак

Как отреагировала артистка

Украинская известная певица Злата Огневич отреагировала на сравнение ее с предательницей Украины Ани Лорак.

В проекте "Тур зірками" отметили, что у Лорак и Огневич похожие голоса и, если закрыть глаза, артисток легко перепутать.

видео дня

Злата же не согласна с таким сравнением и считает, что ее голос отличается от Лорак тембром и техникой пения.

"Людоньки, имейте Бога в сердце! Ну, какая Лорак? Это люди, у которых нет ушек, наверное. Мы совершенно разные, абсолютно: тембрально, исполнительски, технически, вокально", - отметила артистка.

Злата Огневич / фото: instagram.com, Злата Огневич

Но Огневич понимает, почему произошло такое сравнение.

"Я знаю, почему была такая постоянная ассоциация у людей. Когда была реклама шоколада, а до этого рекламировала Ани Лорак песнями, своим голосом, когда я начала петь песню "Пристрасть", это, собственно, была тоже реклама шоколада, то не было такой большой промокампании. То есть, не было у людей понимания, кто поет эту песню. Просто появилась новая песня, и никто не делал акцент на то, что изменилась исполнительница", - рассказала Злата.

Смотрите видео комментария Златы Огневич:

Злата Огневич / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, избранник актрисы Наталки Денисенко – бизнесмен Юрий Савранский – рассказал, каким он хочет быть в отношениях, но в Сети нашли скрытый смыл его слов. На своей странице в соцсетях Юрий сделал публикацию, в которой заговорил о том, что будет всегда рядом, будет держать слово, находить время для возлюбленной, давать поддержку, а не контролировать, и делать себя только лучше.

А также стронгмен и нардеп Виталий Вирастюк почтил память своей первой жены Светланы, которая трагически погибла. Напомним, Светлана умерла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте Паландокен в Турции во время схода снежной лавины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред