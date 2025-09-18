Укр
Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

Руслан Иваненко
18 сентября 2025, 23:47
Специалист отмечает важность осенней обработки больших виноградников, чтобы предотвратить распространение болезней.
Виноград
Эксперт советует проводить осеннее опрыскивание винограда медным купоросом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно развести медный купорос для обработки винограда
  • Почему повторное опрыскивание важно осенью

Осень - ключевое время для подготовки винограда к зиме. Один из важнейших этапов - защита лозы от грибковых заболеваний и вредителей, что обеспечивает будущий щедрый урожай.

Главред решил рассказать, как правильно готовить виноградники к зимовке.

Опытный виноградарь и автор популярного YouTube-канала "Садоводство" поделился своими секретами осенней обработки.

Первое опрыскивание после сбора урожая

Специалист объясняет, что после сбора урожая, когда лоза приобретает коричневую окраску и начинает вызревать, следует проводить опрыскивание медным купоросом - средством, которое агрономы используют десятилетиями как эффективный фунгицид против грибковых заболеваний и вредителей.

Для приготовления раствора достаточно 15 граммов медного купороса на 3 литра воды или 50 граммов на 10 литров. Дополнительных веществ для обработки не требуется.

Повторная обработка

Повторное опрыскивание, по словам виноградаря, стоит провести в октябре после опадения листьев. Это повышает иммунитет растения, предотвращает распространение мильдью, оидиума и серой гнили и помогает почкам перезимовать без повреждений.

Особое внимание большим насаждениям

Особое внимание следует уделить большим насаждениям, где риск распространения болезней значительно выше. Эксперт отмечает: для владельцев столовых и технических сортов винограда осенняя обработка медным купоросом - ключевое условие сохранения здоровья растений и высокого урожая в следующем году.

Таким образом, осеннее опрыскивание медным купоросом - это не только традиционный, но и научно обоснованный метод профилактики болезней и вредителей винограда.

Подробнее о тонкостях и нюансах этой процедуры смотрите в видео на канале "Садоводство".

Об источнике: YouTube канал "Садоводство"

Автор видео делится советами по уходу за виноградом и другими культурами, основанными на личном опыте. Съемки проводятся в Украине, в частности в городе Харьков. Для демонстрации используются преимущественно морозостойкие сорта винограда, проверенные в реальных условиях выращивания.

