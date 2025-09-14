"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осенью

Какие благоприятные даты по лунному календарю для высадки озимого чеснока, чтобы получить крепкие корни и обильный урожай.

Оптимальные даты посадки чеснока в октябре и ноябре / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Когда сажать озимый чеснок в октябре и ноябре

Как правильно подготовить зубки к посадке

Почему стоит сеять горчицу перед посадкой чеснока

Осень - лучшее время для посадки озимого чеснока: советы эксперта и лунный календарь

Главред решил рассказать, когда именно сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить крепкие корни, зимостойкость и богатый урожай.

Опытная садовод из популярного YouTube-канала "Огородница из Одессы" делится экспертными советами и проверенными датами в соответствии с лунным календарем.

По ее словам, во время подготовки грядок стоит сеять горчицу как сидерат. Затем в зеленом покрове делают борозды, в которые высаживают зубки чеснока - это улучшает почву и защищает от болезней.

Благоприятные дни посадки озимого чеснока в октябре и ноябре

По советам эксперта, в октябре оптимальные даты для посадки - с 12 по 14 и 19-20 числа. В ноябре лучше всего сажать 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18 и 19 числа. Именно эти дни приходятся на "плодотворные" знаки зодиака, что обеспечивает обильный урожай, устойчивый к вредителям и болезням.

Подготовка зубков и грядки

Перед посадкой головки чеснока разделяют на крупные, здоровые зубки без повреждений. Их замачивают в растворе марганцовки или соли (1 ст. ложка на 1 л прохладной воды) для защиты от болезней, затем просушивают. Зубки высаживают корешками вниз в борозды, присыпанные песком и золой, чтобы предотвратить загнивание.

Такой метод помогает озимому чесноку хорошо перезимовать и дать богатый урожай в следующем году.

Подробнее о благоприятных днях и лайфхаках - в видео на канале "Огородница из Одессы".

Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

