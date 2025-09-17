Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлую

Руслан Иваненко
17 сентября 2025, 23:12
29
Садовница объяснила, как сидерат подавляет сорняки, вредителей и возбудителей фитофторы на участке.
Сидерат
Автор рекомендует сеять масличную редьку осенью после сбора основных культур / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему масличная редька считается лучшим сидератом
  • Как растение влияет на урожайность и здоровье почвы
  • Какие дополнительные пользы для хозяйства имеет редька

Сидераты - это специальные растения, которые садоводы сеют для обогащения почвы, ее разрыхления и естественного удобрения. Они помогают бороться с сорняками, вредителями и улучшают структуру земли без химии.

Главред решил рассказать, почему масличная редька становится идеальным сидератом для разрыхления тяжелых глинистых почв и повышения урожайности на участке.

видео дня

Масличная редька - эффективный сидерат для тяжелых почв

Как рассказывает опытная садовод и огородница на YouTube-канале "Огородница из Одессы", масличная редька является одним из самых эффективных сидератов для тяжелых глинистых почв. Особенно это актуально для участков, которые сложно перекопать осенью или весной.

По словам автора, лучшее время для посева - сентябрь, после сбора основных культур. Это растение помогает бороться с сорняками, включая пырей, а также подавляет вредителей: нематод, личинок майского жука и возбудителей фитофторы.

Корневая система и влияние на почву

Масличная редька формирует мощную корневую систему, поднимающую питательные вещества из глубин почвы и накапливающую микроэлементы, которые затем перерабатывают почвенные бактерии и черви. Садовод советует высевать редьку как россыпью, так и в рядки. Растение неприхотливое: растет на разных типах почв и требует минимального ухода - только полива в жаркую погоду.

После созревания сидерат оставляют в почве на зиму. Весной почва становится легче, а полезные бактерии разлагают растительные остатки, улучшая структуру и плодородие земли. Такой подход значительно повышает урожайность корнеплодов, картофеля, огурцов, томатов, ягодных кустарников и поддерживает здоровье почвы в целом.

Дополнительно масличная редька является ароматным медоносом и кормом для животных, что делает ее полезной не только для почвы, но и для хозяйства.

Подробнее о выращивании и использовании масличной редьки как сидерата смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

Читайте также:

Об источнике: Огородница из Одессы

Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

22:52Мир
"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:39Мир
Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Последние новости

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Цены на топливо могут подскочить в ближайшее время: эксперт рассказал причины

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Реклама
21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

Реклама
19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

Реклама
15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять