Не на подоконнике: как ускорить созревание зеленых помидоров

Вы узнаете:

Как ускорить созревание зеленых помидоров

Где лучше хранить зеленые помидоры

Не все помидоры успевают покраснеть на грядке, особенно когда осенью температура опускается ниже +5 °C. В этом случае огородники снимают плоды зелеными или бурыми и дают им дозреть дома.

Но чтобы томаты стали вкусными и сочными, важно знать, где хранить зеленые помидоры и какие условия ускоряют их созревание, пишет Главред.

Как ускорить созревание зеленых помидоров

Огородники советуют использовать простые способы:

возьмите коробку или деревянный ящик, застелите дно бумагой или газетой;

разложите плоды так, чтобы они не соприкасались слишком плотно, можно пересыпать их опилками или соломой;

добавьте один спелый томат, банан или яблоко — они выделяют этилен, который ускоряет созревание соседних плодов.

Некоторые хозяйки кладут даже слегка поврежденный спелый помидор — он выделяет фолиевую кислоту, стимулирующую дозревание.

Где лучше хранить зеленые помидоры

Чтобы томаты покраснели, коробку нужно поставить в сухое темное место с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура — +20...+25 °C. Важно помнить, что именно во тьме помидоры становятся вкусными, а не просто краснеют от солнечного света. Поэтому подоконник — не лучший вариант.

Почему важно срывать помидоры незрелыми

Не все овощи и фрукты можно срывать недозрелыми, но томаты отлично дозревают после сбора урожая. Это позволяет избежать потерь от холодов, дождей и грибковых болезней. Обычно снимают плоды, когда они становятся белыми или бурыми, чтобы сохранить вкус и полезные свойства.

Таким образом, если вы не знаете, как дозреть зеленым помидорам в домашних условиях, используйте проверенный способ: коробка, спелый фрукт и темное теплое место. Уже через несколько дней томаты будут красными, ароматными и готовыми к употреблению.

