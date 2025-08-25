По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

Летний сезон, богатый на овощи и фрукты, подходит к концу, поэтому самое время заморозить помидоры на зиму.

Лучшие способы заморозки помидоров

Как замораживать свежие помидоры

Для чего заготавливать перемолотые томаты на зиму

Лето уже заканчивается, а это значит, что вскоре свежих фруктов и овощей на полках супермаркетов станет значительно меньше, а их стоимость начнет стремительно расти.

Чтобы не остаться без любимых овощей зимой, их не обязательно консервировать. Главред узнал, что, например, свежие помидоры можно заморозить, чтобы зимой наслаждаться их вкусом снова.

Как рассказала в TikTok украинский блогер Виктория, существует два проверенных способа, как заморозить помидоры на зиму, чтобы потом добавлять их в разные блюда.

Свежие помидоры на зиму

Первый способ от Виктории - это замораживание свежих помидоров. Их нужно хорошо помыть и порезать кружочками. После этого куски помидоров надо разложить на пакет и постепенно заворачивать, как это блогерка показывает на видео.

Нарезанные помидоры прекрасно добавлять к пицце, омлетам, завтракам, запеканкам и другим блюдам. А перемолотые томаты в кубиках я добавляю к макаронам, подливкам, борщу и использую для пиццы

Когда помидоры заморозятся, их можно и в дальнейшем хранить в пакете, или же переложить в специальный пакет с зип-застежкой.

Соус из томатов на зиму

Второй способ хранения томатов в замороженном виде - это соус. Для него нужно нарезать помидоры, добавить к ним соль, любимые специи, чеснок, оливковое масло и зелень. Всю массу необходимо перебить в блендере, разлить по формочкам и заморозить.

О персоне: viktoriia_chui viktoriia_chui - украинский блогер, которая делится быстрыми и простыми рецептами, а также кулинарными лайфхаками в TikTok, YouTube, Telegram и Instagram. Более 28 тысяч пользователей следят за страницами блогера.

