По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

- Как замораживать свежие помидоры
- Для чего заготавливать перемолотые томаты на зиму
Лето уже заканчивается, а это значит, что вскоре свежих фруктов и овощей на полках супермаркетов станет значительно меньше, а их стоимость начнет стремительно расти.
Чтобы не остаться без любимых овощей зимой, их не обязательно консервировать. Главред узнал, что, например, свежие помидоры можно заморозить, чтобы зимой наслаждаться их вкусом снова.
Как рассказала в TikTok украинский блогер Виктория, существует два проверенных способа, как заморозить помидоры на зиму, чтобы потом добавлять их в разные блюда.
Свежие помидоры на зиму
Первый способ от Виктории - это замораживание свежих помидоров. Их нужно хорошо помыть и порезать кружочками. После этого куски помидоров надо разложить на пакет и постепенно заворачивать, как это блогерка показывает на видео.
Смотрите видео, как лучше замораживать помидоры на зиму:
@viktoriia_chui
Топ-способ как заготовить помидоры на зиму, без консервации и потраченного времени Нарезанные помидоры прекрасно добавлять к пицце, омлетам, завтракам, запеканкам и другим блюдам. А перемолотые томаты в кубиках я добавляю к макаронам, подливкам, борщу и использую для пиццы♬ оригинальный звук - Viktoriia_Chui
Когда помидоры заморозятся, их можно и в дальнейшем хранить в пакете, или же переложить в специальный пакет с зип-застежкой.
Соус из томатов на зиму
Второй способ хранения томатов в замороженном виде - это соус. Для него нужно нарезать помидоры, добавить к ним соль, любимые специи, чеснок, оливковое масло и зелень. Всю массу необходимо перебить в блендере, разлить по формочкам и заморозить.
