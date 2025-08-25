"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилу

Священник объяснил, стоит ли придерживаться такой традиции.

Различные традиции, которых придерживаются украинцы во время похорон, в разных регионах Украины могут отличаться. Так, иногда существует традиция приносить завтрак на могилу к умершему человеку на второй день после похорон.

О том, действительно ли такие действия могут принести пользу умершему и обязательно ли нужно придерживаться такой традиции, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Не обязательно, но по селам такое есть. Можно и ужин нести, и обед, и вообще перебраться туда и там завтракать, обедать, ужинать. Конечно, когда человек потерял близкого человека, и кто-то говорит: "Идите на завтрак, идите на обед, на ужин". Люди пытаются все, что люди придумали, выполнять. Потому что они потеряли близкого человека. Если кто-то не пошел, то могут сказать: "О, смотри, как она его любила, или он ее любил, что даже не пошли на завтрак", - сказал священник.

Также он обратил внимание, что бывают случаи, когда на завтрак на могилу даже берут алкоголь и там его пьют. Отец Алексей Филюк подчеркнул, что так точно нельзя делать.

"Значит, похоронили бабушку, а на второй день берут литр водки, идут на могилу к ней, садятся, поминают ее. И ее кости в гробу переворачиваются от таких поминок. Не надо заливать покойников водкой, это не поминки. Такое не надо делать, потому что это не христианское. Человека похоронили, добрым словом вспомнили, помолились, а у Бога нет мертвых, они все живые. А завтракать, обедать, ужинать на кладбище... Кладбище для того, чтобы там покоились умершие, а не для завтраков, обедов и ужинов", - подчеркнул священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

