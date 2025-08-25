Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в Сети

Хозяйка вывела кошку на улицу на поводке, но та сделала лишь несколько шагов и тут же легла на землю.

Кошки могут быть подвержены ожирению / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Sofie wu, Pexels/Gundula Vogel

Когда женщина привела свою кошку к ветеринару, тот порекомендовал ей помочь питомице похудеть на два килограмма с помощью регулярных прогулок.

Однако попытка реализовать этот совет быстро превратилась в комедию: видео, которое хозяйка опубликовала в TikTok, стало вирусным благодаря забавному поведению кошки.

Аннабель вывела Лу на улицу на поводке, но та сделала лишь несколько шагов и тут же легла на землю. Кошка не спешила двигаться — она медленно перекатывалась с боку на бок, наслаждаясь солнечными лучами, явно предпочитая отдых любым физическим усилиям.

На записи слышно, как хозяева пытаются подбодрить Лу пройти ещё немного, но она лишь меняет позу, сделав символический шаг, чтобы лечь поудобнее.

/ Скриншот

Пользователи TikTok были в восторге от видео, где кошка лениво "отдыхает" вместо прогулки. За считанные дни ролик набрал свыше 115 тысяч лайков и около 1000 комментариев.

"Она точно не про активный образ жизни — скорее, истинная королева загара", — написал один из комментаторов. Другой пользователь пошутил: "Но ведь она всё-таки двигается — просто перекатыванием. Это уже прогресс!".

/ Инфографика: Главред

Как понять поведение кошки: советы специалиста

Когда ваша кошка внезапно падает на пол перед вами, лениво переворачивается на бок и демонстративно открывает живот — трудно не поддаться искушению и не начать ее гладить. Но действительно ли это жест доверия и приглашение к ласке?

Британский специалист по поведению кошек Аманда Кемпион, имеющая более 30 лет опыта и популярный просветительский аккаунт в TikTok, предупреждает: такое поведение не всегда означает желание пообщаться. По ее словам, за внешней игривостью у кошек часто стоит более сложная мотивация — и даже на первый взгляд безобидные действия могут нести скрытый смысл.

