Женщина завела обычного котенка и обомлела, когда он вырос: кто у нее поселился

Со временем оказалось, что кошка по кличке Фета принадлежит к необычной и редкой породе.

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Кошка породы ламбкин / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Когда питомец начал взрослеть, его внешний вид начал стремительно меняться

По мере взросления шерсть котенка изменилась и стала волнистой

Хозяйка узнала, что её питомец принадлежит к особой породе

Жительница Лос-Анджелеса Сара Абдалла хотела завести обычного котенка с белоснежной шерстью. Однако, когда питомец начал взрослеть, его внешний вид начал стремительно меняться.

Со временем оказалось, что кошка по кличке Фета принадлежит к необычной и редкой породе с рядом уникальных черт, сообщает Newsweek.

Хозяйка публикует видно, как Фета уютно прижимается к руке хозяйки, демонстрируя свою кудрявую белую шерсть, которая и вызвала бурный интерес в сети.

Сара рассказала, что в детстве у котенка была в основном гладкая шерсть, но по мере взросления она изменилась и стала волнистой, напоминающей шерсть ягненка.

"Когда Фета была маленькой, ее шерсть была почти полностью прямой, но с возрастом она превратилась в очаровательные кудри. Люди часто спрашивают, делала ли я ей химическую завивку, но нет — всё это натурально", — поделилась Сара.

Кроме шерсти, хозяйка заметила и другие необычные особенности своей кошки. У Феты гетерохромия — один глаз голубой, а другой зелёный. К тому же, у неё выявлены проблемы со слухом.

/ Инфографика: Главред

Позже Сара узнала, что её питомец принадлежит к породе ламбкин — редкому виду кошек, отличающихся кудрявой шерстью и миниатюрными размерами.

В интернете внешний вид Феты вызвал восторг: пользователи шутят, что она будто делает завивку, а для многих стало открытием, что у кошек вообще может быть такая шерсть.

Что известно о породе ламбкин

Это молодая и довольно редкая порода кошек, полученная путем скрещивания манчкина и селкирк-рекса. Она отличается яркой внешностью и добродушным характером.

Характерные черты породы:

короткие лапы и компактное тело;

голова клиновидной формы с крупными ушами;

выразительные глаза, часто голубого цвета;

кудрявая шерсть с плотным подшерстком;

пушистый, длинный хвост.

Эти кошки встречаются редко и производят впечатление не только своей внешностью, но и дружелюбным темпераментом.

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Житомирская знаменитость – кошечка Бао, или же просто "рыжая", как называет ее владелец заведения, живет она в небольшой житомирской кофейне.

Все после того, как у Бао умер хозяин и она оказалась на улице. Однако с того момента Бао начала ежедневно приходить в кафе, и заходить внутрь. Она наблюдала за посетителями и смотрела в окошко.

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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