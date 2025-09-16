Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Огородница рассказывает, как осеннее удобрение для почвы помогает сделать землю рыхлой и плодородной весной.

Садовод советует рассыпать костную муку осенью, чтобы подкормить почву/ Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Как правильно вносить костную муку осенью

Какие культуры лучше всего получают пользу от удобрения

Почему не стоит перекапывать землю после внесения порошка

Осень - это идеальное время для подготовки почвы к будущему урожаю.

Главред решил рассказать, как правильно использовать костную муку для повышения плодородия почвы осенью.

Опытная огородница из Одессы на своем YouTube-канале "Огородница из Одессы" объясняет, что оптимальное время для внесения этого органического удобрения - октябрь или ноябрь.

Полезные свойства костной муки

Костная мука содержит фосфор, кальций, калий, магний, железо и до 50% органических протеинов, питающих почвенную микрофлору и дождевых червей. Это способствует оздоровлению почвы, улучшению ее структуры и повышению урожайности.

Важно, что удобрение действует медленно: питательные вещества становятся доступными корням растений только через 5-6 месяцев. Поэтому лучше всего рассыпать порошок на поверхность без перекопки, чтобы весной земля уже была рыхлой и плодородной.

Как выбрать правильную костную муку

Эксперт советует выбирать именно животноводческую костную муку, которая богата органическими протеинами и микроэлементами, а не обезжиренную, которая почти не содержит питательных веществ. Оптимальная норма внесения - 2-3 кг на участок площадью 100 м² (4 сотки).

Это обеспечивает высокий потенциал для посадок томатов, картофеля, перца, баклажанов и других пасленовых культур. Кальций в составе удобрения помогает предотвратить болезни, например, вершинной гнили.

Комбинация с другими удобрениями

Для лучшего эффекта огородница советует сочетать костную муку с осенним внесением перепревшего навоза или компоста. Такая комбинация сбалансирует азот и другие питательные вещества, стимулирует биологические процессы в почве и делает землю более "животворной" для будущих урожаев.

Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

