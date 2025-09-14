Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордов

Семена подсолнечника, побившего мировой рекорд, были получены от немецкого селекционера Буркхарда Гренделя.

В США вырастили подсолнечник высотой 10,90 метра

Новый рекордсмен получил имя "Клевер"

Алекс Бабич, уроженец Украины, вошёл в Книгу рекордов Гиннеса после того, как на своём участке в штате Индиана (США) вырастил подсолнечник высотой 10,90 метра.

Это самый высокий подсолнечник из когда-либо зарегистрированных, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

Опыт и вдохновение

Бабич занимается выращиванием подсолнечников уже семь лет. Он не только увлечён этим процессом, но и глубоко знаком с особенностями культивирования этих растений — особенно учитывая, что подсолнух является национальным символом Украины.

Ранее Алекс уже становился обладателем национального рекорда в США, вырастив растение высотой 7,67 метра в 2022 году. А в 2024 году он сумел получить 10 экземпляров, каждый из которых превышал 6 метров.

Происхождение рекордного растения

Семена подсолнечника, побившего мировой рекорд, были получены от немецкого селекционера Буркхарда Гренделя. В 2024 году он вырастил цветок высотой 8,58 метра, который стал вторым по высоте в истории.

"Клевер" и семейная история

Новый рекордсмен получил имя "Клевер" — в честь сына Алекса, Кинаи. Мальчик часто находил четырёхлистные клеверы во дворе и клал их на растение как символ удачи.

"Мы молимся за окончание войны. Надеемся, что этот рекорд вдохновит нужных людей. Прошло уже достаточно времени", — поделился Бабич.

Что дальше

Перед началом сезона Алекс пообещал жене, что если установит мировой рекорд, то возьмёт перерыв на один год, чтобы летом 2026 года семья могла отправиться в поход и отдохнуть от соревнований.

Официальная регистрация рекорда состоялась 3 сентября 2025 года, и таким образом Бабич побил предыдущий рекорд, принадлежавший Гансу-Петеру Шифферу из Германии. Его подсолнечник, выращенный более 10 лет назад, достигал 9,17 метра.

