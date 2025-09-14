Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордов

Вы узнаете:
- В США вырастили подсолнечник высотой 10,90 метра
- Новый рекордсмен получил имя "Клевер"
Алекс Бабич, уроженец Украины, вошёл в Книгу рекордов Гиннеса после того, как на своём участке в штате Индиана (США) вырастил подсолнечник высотой 10,90 метра.
Это самый высокий подсолнечник из когда-либо зарегистрированных, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.
Опыт и вдохновение
Бабич занимается выращиванием подсолнечников уже семь лет. Он не только увлечён этим процессом, но и глубоко знаком с особенностями культивирования этих растений — особенно учитывая, что подсолнух является национальным символом Украины.
Ранее Алекс уже становился обладателем национального рекорда в США, вырастив растение высотой 7,67 метра в 2022 году. А в 2024 году он сумел получить 10 экземпляров, каждый из которых превышал 6 метров.
Происхождение рекордного растения
Семена подсолнечника, побившего мировой рекорд, были получены от немецкого селекционера Буркхарда Гренделя. В 2024 году он вырастил цветок высотой 8,58 метра, который стал вторым по высоте в истории.
"Клевер" и семейная история
Новый рекордсмен получил имя "Клевер" — в честь сына Алекса, Кинаи. Мальчик часто находил четырёхлистные клеверы во дворе и клал их на растение как символ удачи.
"Мы молимся за окончание войны. Надеемся, что этот рекорд вдохновит нужных людей. Прошло уже достаточно времени", — поделился Бабич.
Что дальше
Перед началом сезона Алекс пообещал жене, что если установит мировой рекорд, то возьмёт перерыв на один год, чтобы летом 2026 года семья могла отправиться в поход и отдохнуть от соревнований.
Официальная регистрация рекорда состоялась 3 сентября 2025 года, и таким образом Бабич побил предыдущий рекорд, принадлежавший Гансу-Петеру Шифферу из Германии. Его подсолнечник, выращенный более 10 лет назад, достигал 9,17 метра.
Эксперты назвали 5 ядовитых растений Украины
Борщевик Сосновского — внешне напоминает укроп, но представляет серьёзную опасность. Это крупное растение с зонтиковидными соцветиями и мощным стеблем. Белена чёрная — на первый взгляд может быть похожа на лесную орхидею. Достигает высоты до 1,5 метра. Чаще всего её можно встретить вблизи водоёмов. По форме напоминает морковь с белыми мелкими цветками, собранными в зонтик. Наперстянка пурпурная — красивое, но крайне ядовитое растение. Автор предупреждает об опасности при контакте. Аконит — тоже относится к ядовитым видам. Обычно произрастает на берегах рек, в горных лугах, а также вдоль дорог.
Об источнике: Книга рекордов Гиннеса
"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - ежегодно выходящий справочник, содержащий всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.
