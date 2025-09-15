Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

Автор рассказывает как правильно срезать старые и слабые побеги ежевики осенью, чтобы растение легче пережило зимовку.

С приходом осени садоводы завершают сбор ягод и переходят к подготовке растений к зимовке.

Главред решил разобраться, как правильно подготовить ежевику к зиме, чтобы в следующем сезоне получить обильный урожай.

Эксперт и автор YouTube-канала "Полезные Полезности" объяснила, как проводить осеннюю обрезку и уход за этой культурой.

Двухлетний цикл развития ежевики

По словам садовода, ежевика - двухлетнее растение: в первый год растут побеги, а на второй - они дают урожай ягод. После сбора плодов старые побеги, которые уже отдали урожай, срезают под корень, не оставляя их на следующий сезон. Оптимальное время обрезки - примерно за месяц до первых морозов.

Также эксперт советует избавиться от тонких, слабых и больных побегов, оставив до пяти самых сильных - именно столько корневая система способна полноценно питать. Молодые побеги укорачивают на треть, ведь зона плодоношения расположена преимущественно в средней части ветки. Оптимальная длина побегов - до двух метров.

Как подготовить ежевику к морозам

После обрезки почву у основания нужно разрыхлить и внести фосфорно-калийные удобрения. Для зимовки шпалеры с ежевикой обычно снимают и укрывают, но морозостойкие сорта могут оставаться на опорах при условии защиты от ветра.

Подробные рекомендации по осенней обрезке ежевики - в видео на канале "Полезные Полезности".

Об источнике: YouTube канал "Полезные Полезности" YouTube-канал "Полезные Полезности" (@Korusni_korusnosti) имеет около 30 тысяч подписчиков и более 400 видео. Контент канала сфокусирован на тематике дома, сада, города, а также полезных советах и лайфхаках для хозяйства. Видео состоит из рецептов, обзоров, инструкций по садоводству, консервации, приготовлению натуральных блюд и других полезностей для ежедневной жизни.

