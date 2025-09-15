Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

Вы узнаете:
С приходом осени садоводы завершают сбор ягод и переходят к подготовке растений к зимовке.
Главред решил разобраться, как правильно подготовить ежевику к зиме, чтобы в следующем сезоне получить обильный урожай.
Эксперт и автор YouTube-канала "Полезные Полезности" объяснила, как проводить осеннюю обрезку и уход за этой культурой.
Двухлетний цикл развития ежевики
По словам садовода, ежевика - двухлетнее растение: в первый год растут побеги, а на второй - они дают урожай ягод. После сбора плодов старые побеги, которые уже отдали урожай, срезают под корень, не оставляя их на следующий сезон. Оптимальное время обрезки - примерно за месяц до первых морозов.
Также эксперт советует избавиться от тонких, слабых и больных побегов, оставив до пяти самых сильных - именно столько корневая система способна полноценно питать. Молодые побеги укорачивают на треть, ведь зона плодоношения расположена преимущественно в средней части ветки. Оптимальная длина побегов - до двух метров.
Как подготовить ежевику к морозам
После обрезки почву у основания нужно разрыхлить и внести фосфорно-калийные удобрения. Для зимовки шпалеры с ежевикой обычно снимают и укрывают, но морозостойкие сорта могут оставаться на опорах при условии защиты от ветра.
Подробные рекомендации по осенней обрезке ежевики - в видео на канале "Полезные Полезности".
