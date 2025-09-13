"Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодам

Как ухаживать за розами осенью? Читайте советы по удобрению, обрезке и укрытию.

Как ухаживать за розами осенью / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Что категорически нельзя делать с розами осенью

Нужно ли обрезать розы перед зимой

Осенью, когда розы аккуратно сбрасывают лепестки с последних бутонов, им необходимо уделить немного внимания, чтобы растения смогли как можно лучше подготовиться к новому пышному цветению в следующем сезоне. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, как ухаживать за розами осенью.

Уход за розами ранней осенью заключается в их подготовке к трудному периоду зимовки. Для этого необходимо соблюдать ряд правил.

Во-первых, в начале осени розы должны получать специальные удобрения, стимулирующие созревание клеток растений. Для подкормки можно использовать специальные готовые средства или же компост, обогащенный золой. К слову, от применения компоста получается двойной положительный эффект.

"Этим компостом вы окучиваете розы, так сказать, одеваете растения в зимнее пальто, которое одновременно действует как удобрение. Питательные вещества из компоста медленно усваиваются почвенными организмами, с дождями проникают именно туда, где им нужно быть - к корням роз, которые уходят глубоко в почву", - рассказали на канале.

Как обрезать розы на зиму и когда

Часто можно услышать, что кустовые розы осенью следует обрезать. Тем не менее, для абсолютно здоровых кустарников в обрезке нет необходимости. Будет лучше, если в период покоя они вступят со всеми своими побегами. Если вы слишком поздно проведете обрезку или же если зимние холода придут раньше обычного, то обрезка может навредить растению, так как место среза не успеет зажить.

Кроме того, старые побеги могут послужить защитой от мороза. Весной эти побеги обязательно удаляют во время ежегодной формирующей обрезки. Но осенью по возможности лучше не удалять отдельные слишком длинные побеги.

Важно помнить, что осень - это время, когда необходимо проверить розы на наличие вредителей.

Внимательно осмотрите растения, и если вы нашли вредителей, то срочно принимайте меры, чтобы их гнезда не зимовали на кончиках побегов. В этом случае удалите около одной трети каждого побега.

Еще один важный этап по осеннему уходу за розами - это зимнее укрытие. Все розы в нем нуждаются. Исключение составляют те, что произрастают в южных регионах. К слову, окучивание компостом, который снабжает растения питательными веществами, служит для них теплым укрытием в морозные дни.

На зиму розы укрывают также еловыми или сосновыми ветками. Хворост и еловый лапник – это удачный материал, так как к весне хвоя падает и побеги роз становятся открытыми для солнца. Поэтому такое укрытие может оставаться до конца апреля, когда исчезнет угроза сильных холодов.

Ранее Главред писал, что если приложить осенью немного старания и добавить свою фантазию, то весной получится красивейший цветник. Садоводы рассказали, какие цветы нужно сажать осенью - названы лучшие многолетники для клумб.

О ресурсе: Youtube-канал "Полтавский хуторок" Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

