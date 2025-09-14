Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмар

Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе, мешать коммуникациям и угрожать другим растениям.

Некоторые деревья не рекомендуют высаживать у дома / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Bluesnap, Pixabay/Hans

Если вы хотите быстро озеленить участок, создать тень или скрыть двор от соседей, вас могут заинтересовать быстрорастущие деревья. Они действительно дают быстрый эффект, но стоит помнить: не все из них подойдут для жилых дворов.

Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе, мешать коммуникациям и угрожать другим растениям, пишет издание MarthaStewart .

Серебристый клён — растёт быстро, но ломается легко

Это эффектное дерево выделяется серебристо-белой нижней стороной листьев и красными цветами ранней весной. Однако, как отмечает Кристи Балдини (Windswept Gardens), древесина серебристого клёна довольно хрупкая и плохо переносит ветреную погоду.

Недостатки:

часто ломается во время штормов;

корни расползаются по поверхности, разрушая газоны, тротуары и проникая в канализацию.

Плакучая ива — изящная, но проблемная в быту

Своими свисающими ветвями ива придаёт саду романтичный вид, особенно в местах с избыточной влагой. Но, как предупреждает Мелисса Хиггинс (Sprague's Nursery), дерево становится слишком громоздким для жилых участков.

Что стоит учитывать:

обильный мусор из опадающей листвы;

агрессивные корни, постоянно ищущие воду;

слабая устойчивость к ветрам и снежным бурям.

Осина — красива осенью, но хрупка

Осина славится своими яркими осенними красками и гладкой светлой корой. Кроме того, она способствует биоразнообразию и укрепляет почву. Но её лучше не сажать возле домов.

Причины:

быстро вырастает до 20+ метров;

при сильных ветрах может буквально расколоться пополам, создавая угрозу безопасности и имуществу.

Белая сосна — хороша для открытых полей, но не для двора

Эти высокие хвойные деревья известны мягкой хвоей и внушительными размерами. По словам Хиггинс, белая сосна идеально подходит для открытых пространств, нуждающихся в ветрозащите.

Минусы для частного участка:

при сильных снегопадах и обледенениях ветки часто ломаются;

повреждённые деревья сложны в обслуживании и могут причинить вред строениям.

Тополь — быстрый рост, короткий век

Тополя могут прибавлять до 2,5 метров в год, что делает их привлекательными для быстрого озеленения. Однако Балдини предупреждает: продолжительность жизни у этих деревьев короткая — до 25 лет.

К чему быть готовым:

подверженность болезням и ветровалу;

корневая система может повредить фундамент и системы отвода воды.

