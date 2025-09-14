Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмар

Вы узнаете:
- Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе
- Отдельные деревья могут мешать коммуникациям и угрожать другим растениям
Если вы хотите быстро озеленить участок, создать тень или скрыть двор от соседей, вас могут заинтересовать быстрорастущие деревья. Они действительно дают быстрый эффект, но стоит помнить: не все из них подойдут для жилых дворов.
Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе, мешать коммуникациям и угрожать другим растениям, пишет издание MarthaStewart .
Серебристый клён — растёт быстро, но ломается легко
Это эффектное дерево выделяется серебристо-белой нижней стороной листьев и красными цветами ранней весной. Однако, как отмечает Кристи Балдини (Windswept Gardens), древесина серебристого клёна довольно хрупкая и плохо переносит ветреную погоду.
Недостатки:
- часто ломается во время штормов;
- корни расползаются по поверхности, разрушая газоны, тротуары и проникая в канализацию.
Плакучая ива — изящная, но проблемная в быту
Своими свисающими ветвями ива придаёт саду романтичный вид, особенно в местах с избыточной влагой. Но, как предупреждает Мелисса Хиггинс (Sprague's Nursery), дерево становится слишком громоздким для жилых участков.
Что стоит учитывать:
- обильный мусор из опадающей листвы;
- агрессивные корни, постоянно ищущие воду;
- слабая устойчивость к ветрам и снежным бурям.
Осина — красива осенью, но хрупка
Осина славится своими яркими осенними красками и гладкой светлой корой. Кроме того, она способствует биоразнообразию и укрепляет почву. Но её лучше не сажать возле домов.
Причины:
- быстро вырастает до 20+ метров;
- при сильных ветрах может буквально расколоться пополам, создавая угрозу безопасности и имуществу.
Белая сосна — хороша для открытых полей, но не для двора
Эти высокие хвойные деревья известны мягкой хвоей и внушительными размерами. По словам Хиггинс, белая сосна идеально подходит для открытых пространств, нуждающихся в ветрозащите.
Минусы для частного участка:
- при сильных снегопадах и обледенениях ветки часто ломаются;
- повреждённые деревья сложны в обслуживании и могут причинить вред строениям.
Тополь — быстрый рост, короткий век
Тополя могут прибавлять до 2,5 метров в год, что делает их привлекательными для быстрого озеленения. Однако Балдини предупреждает: продолжительность жизни у этих деревьев короткая — до 25 лет.
К чему быть готовым:
- подверженность болезням и ветровалу;
- корневая система может повредить фундамент и системы отвода воды.
О том, где будет расти инжир и какой будет давать урожай, идет речь в материале на YouTube-канале Магія рослин.
Эксперт-садовод рассказала о том, что чем больше побегов на растениях – тем больше плодов, поэтому лучше выращивать кустом, где побеги растут снизу-вверх. Обрезку лучше проводить весной.
Подкормка по желанию, если почва бедная, уточняется в сюжете. Это поможет иметь хороший урожай:
- в апреле удобрение NPK 30-10-10;
- в мае NPK 13-40-13 + брексил мульти( микроэлементы);
- с августа NPK 5:15:25.
Как быстро растет инжир – зависит от качества саженца, состояния корней. Сорта инжира имеют разные плоды по цвету, вкусу, добавляет эксперт.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
