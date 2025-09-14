Укр
Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмар

Алексей Тесля
14 сентября 2025, 15:04
Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе, мешать коммуникациям и угрожать другим растениям.
дерево
Некоторые деревья не рекомендуют высаживать у дома / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Bluesnap, Pixabay/Hans

Вы узнаете:

  • Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе
  • Отдельные деревья могут мешать коммуникациям и угрожать другим растениям

Если вы хотите быстро озеленить участок, создать тень или скрыть двор от соседей, вас могут заинтересовать быстрорастущие деревья. Они действительно дают быстрый эффект, но стоит помнить: не все из них подойдут для жилых дворов.

Некоторые виды деревьев могут представлять сложности в уходе, мешать коммуникациям и угрожать другим растениям, пишет издание MarthaStewart .

Серебристый клён — растёт быстро, но ломается легко

Это эффектное дерево выделяется серебристо-белой нижней стороной листьев и красными цветами ранней весной. Однако, как отмечает Кристи Балдини (Windswept Gardens), древесина серебристого клёна довольно хрупкая и плохо переносит ветреную погоду.

Недостатки:

  • часто ломается во время штормов;
  • корни расползаются по поверхности, разрушая газоны, тротуары и проникая в канализацию.

Плакучая ива — изящная, но проблемная в быту

Своими свисающими ветвями ива придаёт саду романтичный вид, особенно в местах с избыточной влагой. Но, как предупреждает Мелисса Хиггинс (Sprague's Nursery), дерево становится слишком громоздким для жилых участков.

Что стоит учитывать:

  • обильный мусор из опадающей листвы;
  • агрессивные корни, постоянно ищущие воду;
  • слабая устойчивость к ветрам и снежным бурям.
Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Инфографика: Главред

Осина — красива осенью, но хрупка

Осина славится своими яркими осенними красками и гладкой светлой корой. Кроме того, она способствует биоразнообразию и укрепляет почву. Но её лучше не сажать возле домов.

Причины:

  • быстро вырастает до 20+ метров;
  • при сильных ветрах может буквально расколоться пополам, создавая угрозу безопасности и имуществу.

Белая сосна — хороша для открытых полей, но не для двора

Эти высокие хвойные деревья известны мягкой хвоей и внушительными размерами. По словам Хиггинс, белая сосна идеально подходит для открытых пространств, нуждающихся в ветрозащите.

Минусы для частного участка:

  • при сильных снегопадах и обледенениях ветки часто ломаются;
  • повреждённые деревья сложны в обслуживании и могут причинить вред строениям.

Тополь — быстрый рост, короткий век

Тополя могут прибавлять до 2,5 метров в год, что делает их привлекательными для быстрого озеленения. Однако Балдини предупреждает: продолжительность жизни у этих деревьев короткая — до 25 лет.

К чему быть готовым:

  • подверженность болезням и ветровалу;
  • корневая система может повредить фундамент и системы отвода воды.

О том, где будет расти инжир и какой будет давать урожай, идет речь в материале на YouTube-канале Магія рослин.

Эксперт-садовод рассказала о том, что чем больше побегов на растениях – тем больше плодов, поэтому лучше выращивать кустом, где побеги растут снизу-вверх. Обрезку лучше проводить весной.

Подкормка по желанию, если почва бедная, уточняется в сюжете. Это поможет иметь хороший урожай:

  • в апреле удобрение NPK 30-10-10;
  • в мае NPK 13-40-13 + брексил мульти( микроэлементы);
  • с августа NPK 5:15:25.

Как быстро растет инжир – зависит от качества саженца, состояния корней. Сорта инжира имеют разные плоды по цвету, вкусу, добавляет эксперт.

Фрукты в тени: эксперты назвали плодовитые деревья

Специалисты составили перечень плодовых деревьев — от душистого инжира до деликатной хурмы — которые можно смело высаживать в затенённых уголках участка.

Многие удивляются, узнав, что деревьям не обязательно находиться под прямыми солнечными лучами весь день, чтобы приносить вкусные плоды. Хотя солнечный свет играет важную роль в развитии растений, некоторые плодовые культуры прекрасно чувствуют себя и в условиях частичной тени, писал Главред.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

