Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

Анна Ярославская
13 сентября 2025, 10:26
20
Правильная обрезка грушевого дерева улучшит циркуляцию воздуха и проникновение света в крону, а также увеличит урожайность.
Как правильно обрезать грушу
Как правильно обрезать грушу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего проводить обрезку груши
  • Как правильно формировать крону у груши

Грушевые деревья дают сочные, сладкие плоды, которые можно употреблять в свежем виде, консервировать или использовать в самых разных рецептах. Чтобы груша приносила богатый урожай, крайне важна правильная обрезка дерева.

Правильная обрезка грушевого дерева не только увеличит урожайность, но и улучшит циркуляцию воздуха и проникновение света в крону. Удаляя ненужные ветви, вы можете повысить урожайность, предотвратить появление вредителей и болезней, улучшить общее состояние дерева и создать более устойчивый каркас.

видео дня

Эксперты по плодовым деревьям дали советы, когда и как обрезать грушевое дерево, чтобы оно хорошо росло и приносило вкусные плоды, пишет Martha Stewart.

Если вам интересно, какую пользу груши приносят организму, читайте материал: Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье.

Как правильно и когда обрезать грушу весной

Обрезку мёртвых и больных ветвей можно проводить в любое время, но лучше всего дождаться конца зимы или начала весны.

Специалисты рекомендуют проводить значительную обрезку груш в период покоя, который обычно длится с конца зимы до начала весны - после того, как пройдёт самая холодная часть зимы, но до распускания почек. В этот период деревья находятся в состоянии покоя, что снижает стресс от обрезки и позволяет им сконцентрировать силы на восстановлении.

Какие ветки надо обрезать у груши

Сначала нужно разобраться, из каких веток состоит грушевое дерево:

центральный ствол, растущий вертикально и обеспечивающий структуру ветвей. Он также служит хребтом дерева;

  • каркасные ветви: основные, структурные и поддерживающие ветви, образующие каркас структуры дерева;
  • перекрещивающиеся ветви: ветви, растущие друг на друга, которые могут тереться и повреждать кору, создавая входы для вредителей и болезней. Такие ветви могут препятствовать проникновению солнечного света в крону;
  • мертвые и больные ветви: ветви, которые имеют нездоровую структуру и часто выглядят хрупкими, легко ломаются, на них могут отсутствовать листья, они имеют обесцвеченную кору, отверстия или повреждения, а также признаки грибка.

Учитывая эти аспекты, крайне важно сформировать сильный центральный ствол и обеспечить достаточное расстояние между скелетными ветвями. После того, как дерево укоренится, обязательно удалите все засохшие, больные и перекрещивающиеся ветви. Это поможет поддерживать ваше плодовое дерево в оптимальном состоянии.

Как обрезать молодую грушу

Чтобы ваша груша сформировала крепкую структуру с пропорциональными ветвями, важно начинать обрезку как можно раньше.

Главная цель обрезки молодого грушевого дерева — создать прочный каркас, который будет способствовать будущему плодоношению.

Молодые грушевые деревья следует обрезать в течение первых трёх лет роста. Как это сделать правильно:

1. Определите самую сильную вертикальную ветвь, которая будет служить центральным стволом. Цель — создать пирамидальную форму с одной вертикальной ветвью, которая будет самой высокой точкой дерева. Удалите все конкурирующие побеги, чтобы центральный ствол мог свободно расти. Чтобы найти конкурирующие побеги, найдите вертикальные побеги, похожие по размеру на центральный ствол, и обрежьте их у основания.

2. Выберите ветви каркаса.

Выберите от трёх до пяти крепких ветвей, расходящихся лучами наружу (на север, юг, восток и запад), чтобы создать каркас дерева. Удалите все окружающие ветви, которые конкурируют с выбранными скелетными ветвями или мешают им.

3. Удалите мертвые, больные и поврежденные ветки. Дезинфекция садовых инструментов между обрезками предотвратит распространение болезней.

4. Устраните пересекающиеся ветви.

После удаления всех сухих или больных веток проверьте, нет ли трущихся или перекрещивающихся ветвей. Удаление таких ветвей разрежет крону, что обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света.

Как обрезать взрослую грушу

После того, как вы сформировали сильный центральный ствол и выбрали лучшие скелетные ветви, ваша следующая задача — поддерживать форму дерева по мере его старения.

Перед обрезкой простерилизуйте секатор. Протрите лезвия чистой тряпкой, смоченной спиртом, чтобы удалить с них грязь и мусор.

1. Чтобы обрезать взрослое грушевое дерево, сначала нужно удалить все мертвые, поврежденные, больные или деформированные ветви, а также те, которые перекрещиваются, растут внутрь или слишком вертикально.

2. Оцените структуру дерева. Сосредоточьтесь на поддержании ажурной, сбалансированной кроны, сохраняя самые сильные, правильно расположенные скелетные ветви и удаляя те, которые слишком густые или растут внутрь. В идеале эти основные ветви должны отходить от центрального ствола под углом 45–60 градусов, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и выдерживая обильную нагрузку от плодов.

3. Проредите дерево. Удалите слишком густые участки. Не удаляйте более 25% кроны за сезон, чтобы минимизировать стресс.

Ранее Главред писал, какие растения нельзя обрезать в сентябре. Оказывается для некоторых растений осень может оказаться не самым подходящим временем для обрезки.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

груша сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

10:00Интервью
Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

09:21Фронт
Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:16Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

Последние новости

10:40

На нем лица не было: экс-жена Розового призналась, как раскрыла измену на свадьбе

10:30

Изменили риторику: ISW оценили, что теперь говорят об обучениях "Запад-2025"

10:26

Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

10:00

Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

09:57

Украинцев за рубежом могут призвать в армию в ЕС: объяснение юриста

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
09:21

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

09:16

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

Реклама
08:10

Вот о чем на Аляске Путин договорился с Трампоммнение

07:34

"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

07:10

Где три различия между офисными работниками: только самые внимательные их заметят

06:10

У Запада есть два сценария, как остановить Путинамнение

05:45

К трем знакам зодиака деньги польются рекой: кто разбогатеет до конца сентября

05:13

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

04:30

Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

04:02

Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

03:37

Что будет с ценами в Украине: эксперт сказал, нужно ли скупать гречку

03:30

Супертест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с горами за 10 секунд

02:40

Начало нового уровня: четырех знаков зодиака ждет трансформация 13 сентября

Реклама
01:45

Опора, источник силы и вдохновения: четыре самые семейные знака зодиака

01:18

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

00:33

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать

12 сентября, пятница
23:43

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep StateВидео

23:21

Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

22:18

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

22:17

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

21:44

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

21:34

НАТО начинает новую военную операцию после атаки на Польшу

21:32

"Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину

21:23

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана, — Зеленский

21:17

Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длиннымиВидео

20:40

Сахара и рядом не стояла: где находится самое горячее место на Земле

20:09

Только на YouTube: стартует новый сезон ток-шоу "Говорить Україна"

20:00

Почему Путин так хочет взять Донбасс: земли и русский язык не при чем

19:57

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

19:55

Агрессивные и гневливые: люди, рожденные в эти даты, легко выходят из себя

19:54

Прошу помощи у мамы: звезда "Черного квадрата" раскрыл, что делает перед спектаклем

19:43

Украину накрывает похолодание и дожди: где влупит +5 градусов

19:42

"Это обычно пожилые люди": клиенты Ощадбанка остаются без карт

Реклама
19:31

Что скрывала Леся Украинка: правда, которую не расскажут в школе

19:10

Трамп нашел способ отменить санкции против Россиимнение

18:56

"Большая маленькая ложь" получит 3 сезон: HBO приступил к работе

18:46

"Отдать Путину землю Украины": Зеленский сделал заявление о завершении войны

18:11

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

18:08

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

18:04

"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на ПольшуВидео

17:57

"Измены – не измены": Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось

17:55

Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад УкраиныВидео

17:43

Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителямВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять