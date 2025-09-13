Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

Правильная обрезка грушевого дерева улучшит циркуляцию воздуха и проникновение света в крону, а также увеличит урожайность.

Как правильно обрезать грушу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Когда лучше всего проводить обрезку груши

Как правильно формировать крону у груши

Грушевые деревья дают сочные, сладкие плоды, которые можно употреблять в свежем виде, консервировать или использовать в самых разных рецептах. Чтобы груша приносила богатый урожай, крайне важна правильная обрезка дерева.

Правильная обрезка грушевого дерева не только увеличит урожайность, но и улучшит циркуляцию воздуха и проникновение света в крону. Удаляя ненужные ветви, вы можете повысить урожайность, предотвратить появление вредителей и болезней, улучшить общее состояние дерева и создать более устойчивый каркас.

Эксперты по плодовым деревьям дали советы, когда и как обрезать грушевое дерево, чтобы оно хорошо росло и приносило вкусные плоды, пишет Martha Stewart.

Как правильно и когда обрезать грушу весной

Обрезку мёртвых и больных ветвей можно проводить в любое время, но лучше всего дождаться конца зимы или начала весны.

Специалисты рекомендуют проводить значительную обрезку груш в период покоя, который обычно длится с конца зимы до начала весны - после того, как пройдёт самая холодная часть зимы, но до распускания почек. В этот период деревья находятся в состоянии покоя, что снижает стресс от обрезки и позволяет им сконцентрировать силы на восстановлении.

Какие ветки надо обрезать у груши

Сначала нужно разобраться, из каких веток состоит грушевое дерево:

центральный ствол, растущий вертикально и обеспечивающий структуру ветвей. Он также служит хребтом дерева;

каркасные ветви: основные, структурные и поддерживающие ветви, образующие каркас структуры дерева;

перекрещивающиеся ветви: ветви, растущие друг на друга, которые могут тереться и повреждать кору, создавая входы для вредителей и болезней. Такие ветви могут препятствовать проникновению солнечного света в крону;

мертвые и больные ветви: ветви, которые имеют нездоровую структуру и часто выглядят хрупкими, легко ломаются, на них могут отсутствовать листья, они имеют обесцвеченную кору, отверстия или повреждения, а также признаки грибка.

Учитывая эти аспекты, крайне важно сформировать сильный центральный ствол и обеспечить достаточное расстояние между скелетными ветвями. После того, как дерево укоренится, обязательно удалите все засохшие, больные и перекрещивающиеся ветви. Это поможет поддерживать ваше плодовое дерево в оптимальном состоянии.

Как обрезать молодую грушу

Чтобы ваша груша сформировала крепкую структуру с пропорциональными ветвями, важно начинать обрезку как можно раньше.

Главная цель обрезки молодого грушевого дерева — создать прочный каркас, который будет способствовать будущему плодоношению.

Молодые грушевые деревья следует обрезать в течение первых трёх лет роста. Как это сделать правильно:

1. Определите самую сильную вертикальную ветвь, которая будет служить центральным стволом. Цель — создать пирамидальную форму с одной вертикальной ветвью, которая будет самой высокой точкой дерева. Удалите все конкурирующие побеги, чтобы центральный ствол мог свободно расти. Чтобы найти конкурирующие побеги, найдите вертикальные побеги, похожие по размеру на центральный ствол, и обрежьте их у основания.

2. Выберите ветви каркаса.

Выберите от трёх до пяти крепких ветвей, расходящихся лучами наружу (на север, юг, восток и запад), чтобы создать каркас дерева. Удалите все окружающие ветви, которые конкурируют с выбранными скелетными ветвями или мешают им.

3. Удалите мертвые, больные и поврежденные ветки. Дезинфекция садовых инструментов между обрезками предотвратит распространение болезней.

4. Устраните пересекающиеся ветви.

После удаления всех сухих или больных веток проверьте, нет ли трущихся или перекрещивающихся ветвей. Удаление таких ветвей разрежет крону, что обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света.

Как обрезать взрослую грушу

После того, как вы сформировали сильный центральный ствол и выбрали лучшие скелетные ветви, ваша следующая задача — поддерживать форму дерева по мере его старения.

Перед обрезкой простерилизуйте секатор. Протрите лезвия чистой тряпкой, смоченной спиртом, чтобы удалить с них грязь и мусор.

1. Чтобы обрезать взрослое грушевое дерево, сначала нужно удалить все мертвые, поврежденные, больные или деформированные ветви, а также те, которые перекрещиваются, растут внутрь или слишком вертикально.

2. Оцените структуру дерева. Сосредоточьтесь на поддержании ажурной, сбалансированной кроны, сохраняя самые сильные, правильно расположенные скелетные ветви и удаляя те, которые слишком густые или растут внутрь. В идеале эти основные ветви должны отходить от центрального ствола под углом 45–60 градусов, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и выдерживая обильную нагрузку от плодов.

3. Проредите дерево. Удалите слишком густые участки. Не удаляйте более 25% кроны за сезон, чтобы минимизировать стресс.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

