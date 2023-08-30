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Вкусно и полезно: необычные заготовки груш на зиму

Юлия Куришко
30 августа 2023, 17:14 обновлено 30 августа, 17:31
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Как вкусно закрыть груши на зиму - Главред собрал необычные рецепты консервации.
Вкусно и полезно: необычные заготовки груш на зиму
Груши на зиму в сиропе / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Груши на зиму стоит закрывать каждой хозяйке. Груша не только вкусный фрукт, но и содержит в себе много полезных витаминов. Главред собрал рецепты, которые позволят легко приготовить консервированные груши, чтобы они не потеряли свои полезные элементы и радовали вкусным лакомством всю семью.

Карамелизированные груши на зиму

Для вкусных карамелизированных груш нужно: сахар, вода, корица, лимонная кислота, лимонная цедра и груши, лучше твердых сортов.

В первую очередь стоит сделать карамельный сироп. Для этого нужно взять сотейник и карамелизировать сахар. Огонь должен быть средний, а чтобы сахар равномерно растапливался и не пригорал, стоит тщательно помешивать его ложкой. Готовая карамель должна иметь насыщенный янтарный цвет. Главное, чтобы не перегреть ее, потому что тогда карамель может быть горькая.

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К готовой карамели добавить горячую воду и проварить, пока вся карамель не растворится в воде. Затем стоит добавить лимонную кислоту - по-своему вкусу. Сироп сразу станет светлее, так и должно быть.

Вкусно и полезно: необычные заготовки груш на зиму
Процесс карамелизации груши / скриншот: Youtube

Для карамелизации нужно разрезать груши на половинки, вырезать серединку и снять кожицу. К карамельному сиропу нужно окунать груши и добавить туда корицу и цедру лимона. Стоит довести до кипения сироп с грушами и подождать, когда они размякнут. Обычно это занимает 10-15 минут.

Готовые груши в карамели стоит извлечь и подождать, пока они остынут и используем как пожелаем.

Груши на зиму без стерилизации

Для маринования груш без стерилизации нужны плотные и сочные груши.

Для консервирования груш нужно:

  • 2 килограмма груш;
  • 1,5 литра воды;
  • пол килограмма сахара;
  • 60 граммов соли;
  • 1 стакан уксуса;
  • по 20 горошин душистого и черного перца;
  • 4 бутона гвоздики;
  • 2 лавровых листа.

Сначала стоит хорошо обмыть груши и очистить от сердцевины. Порезать на четыре кусочка. Тем временем нужно сварить маринад: к воде добавить сахар и соль, а в конце добавить столовый уксус. Маринадом, который только что закипел, нужно залить груши и оставить их на пол часа, чтобы остыли. Затем груши выложить в стерильные банки, а маринад надо снова вскипятить и постепенно добавлять специи.

Когда маринад прокипел 2-3 минуты, то можно заливать им груши в банках и быстро закручивать. Обязательным правилом является переворачивание банок вверх дном. Стоит также хорошо утеплить банки и вскрыть их тогда, когда они полностью остынут.

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