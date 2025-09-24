Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозы

Садовод рассказывает, как подготовить клубнику к зимним морозам с помощью обрезки и мульчирования.

Как внесение удобрений и очистка грядок укрепляет растения перед холодами / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как подготовить клубнику к морозам

Какие материалы и способы укрытия выбрать

Почему важно начинать подготовку еще в осенний период

Клубника - одна из самых морозостойких ягодных культур, однако способность выдерживать низкие температуры зависит от сорта и условий выращивания.

Главред решил рассказать, как подготовить клубнику к зимовке.

Опытная садовод на канале "Дом и приусадебный участок" делится эффективными методами подготовки клубники к зимним холодам.

Морозостойкость клубники

Современные сорта клубники могут выдерживать морозы от -10°C до -15°C без дополнительного укрытия. Если температура опускается ниже, риск гибели растений возрастает, особенно при отсутствии снежного покрова.

По словам эксперта, правильно подобранное укрытие позволяет защитить растения при морозах от -20°C до -25°C, а некоторые морозостойкие сорта выдерживают и до -30°C.

Этапы подготовки клубники к зиме

Обрезка старых листьев - уменьшает риск заболеваний и появления вредителей.

Очистка и прополка грядок - улучшает доступ воздуха к корневой системе.

Внесение удобрений - насыщает растения необходимыми питательными веществами.

Полив перед заморозками - увлажняет почву и защищает корни.

Окучивание почвы - предохраняет корневую систему от промерзания.

Мульчирование (торфом, соломой) - создает дополнительный теплоизоляционный слой.

Материалы для укрытия

Эксперт советует выбирать среди агроволокна, сухой соломы, хвои или специальной пленки. Каждый материал имеет свои преимущества, от стоимости до степени воздухопроницаемости. Оптимальный выбор зависит от региона, погодных условий и ресурсов садовода.

Своевременность подготовки

Подготовку к зиме лучше начинать еще в осенний период. Это дает клубнике возможность адаптироваться к холодам и гарантирует здоровое состояние растений и высокий урожай следующего сезона.

Для подробных советов и видеоинструкций смотрите видео на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок".

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

