Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

Вы узнаете:
- В какие даты можно сажать озимый лук
- Каких сортов лучше выбирать лук
Когда в этом году сажать лук под зиму - вопрос, который интересует многих владельцев огородов. А все потому, что посадка лука под зиму имеет свои особенности, чтобы он не выбросил стрелку и хорошо хранился.
Однако опытная садовод Олеся Васильевна рассказала на своем YouTube-канале "Васильевна выращивает", как правильно посадить озимый лук осенью, пишет Главред.
Когда лучше сажать озимый лук
Блогерша поделилась собственной схемой посадки озимого лука. По ее словам, надо сеять лук лишь в два дня октября - 30 или 31 числа. Таким образом у него еще будет месяц до морозов, чтобы пустить корешки, но при этом не перерасти.
Олеся также рассказала о том, какие сорта лука выбирает. По ее словам, лучший для посадки лук халцедон, любчик и кенди. Выбор правильного времени и сорта - это залог хорошего урожая.
Смотрите видео о том, когда лучше сажать озимый лук:
Другие новости:
- Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучших аналога
- Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны
- Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадки
О персоне: Олеся Васильевна
Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред