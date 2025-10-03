Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

Садовод назвала дни, когда сажать озимый лук в Украине лучше всего.

Как посадить лук под зиму, чтобы он не ушел в стрелку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Когда в этом году сажать лук под зиму - вопрос, который интересует многих владельцев огородов. А все потому, что посадка лука под зиму имеет свои особенности, чтобы он не выбросил стрелку и хорошо хранился.

Однако опытная садовод Олеся Васильевна рассказала на своем YouTube-канале "Васильевна выращивает", как правильно посадить озимый лук осенью, пишет Главред.

Когда лучше сажать озимый лук

Блогерша поделилась собственной схемой посадки озимого лука. По ее словам, надо сеять лук лишь в два дня октября - 30 или 31 числа. Таким образом у него еще будет месяц до морозов, чтобы пустить корешки, но при этом не перерасти.

Олеся также рассказала о том, какие сорта лука выбирает. По ее словам, лучший для посадки лук халцедон, любчик и кенди. Выбор правильного времени и сорта - это залог хорошего урожая.

О персоне: Олеся Васильевна Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

