Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналоги

Вы узнаете:
- Чем удобрить землю
- Какие лучшие аналоги навозу
Осень — идеальное время для подготовки огорода к следующему сезону. Многие задаются вопросом: чем удобрить землю осенью, если нет навоза? На самом деле существует несколько эффективных и доступных способов улучшить плодородие почвы, которые ничем не уступают традиционному навозу, а иногда даже превосходят его.
Компост — лучшая замена навоза
До 90% органических отходов, которые мы считаем мусором, можно превратить в ценное удобрение. Для этого на участке устраивают компостные кучи или ящики. Их объем рассчитывается просто: площадь кучи должна составлять примерно 1/10 площади грядок, пишут эксперты из Клиома.
В компост можно закладывать растительные и животные остатки, добавляя золу, селитру, суперфосфат или доломитовую муку. В итоге получается рыхлый и питательный компост, который часто называют удобрением "в сто раз лучше навоза".
Жидкие удобрения из трав
Еще один способ — приготовить жидкие удобрения. Для этого сорняки (крапива, мокрица, пырей, японское просо) измельчают, заливают водой и оставляют на 5–14 дней для брожения. Получается концентрат, богатый азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Такой настой действует быстро: растения начинают расти активнее, листья становятся ярко-зелеными, а урожай увеличивается.
Сидераты: зеленые удобрения
Если вы задаетесь вопросом, что делать с почвой осенью, отличный вариант — посеять сидераты. Горчица, вика, рожь или фацелия не только улучшают структуру земли, но и вытягивают микроэлементы из глубины, защищают почву от сорняков и пересыхания.
Озерный ил и торф с золой
Старинный способ удобрения — ил из рек и озер. Его заготавливают осенью до замерзания водоемов. Он обогащает почву микроэлементами и повышает ее плодородие.
Еще один вариант — смесь торфа с золой. В течение сезона слои торфа пересыпают золой из костра или печи. Такое удобрение богато азотом, кальцием и фосфором.
Смотрите видео о том, что делать с землей осенью:
Вам может быть интересно:
- Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном хранении
- Скрытая ловушка на грядке: шесть мест, где не стоит сажать лук на зиму
- Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезней
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред