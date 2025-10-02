Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналоги

Главное — использовать доступные природные ресурсы правильно.

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем удобрить землю

Какие лучшие аналоги навозу

Осень — идеальное время для подготовки огорода к следующему сезону. Многие задаются вопросом: чем удобрить землю осенью, если нет навоза? На самом деле существует несколько эффективных и доступных способов улучшить плодородие почвы, которые ничем не уступают традиционному навозу, а иногда даже превосходят его.

Компост — лучшая замена навоза

До 90% органических отходов, которые мы считаем мусором, можно превратить в ценное удобрение. Для этого на участке устраивают компостные кучи или ящики. Их объем рассчитывается просто: площадь кучи должна составлять примерно 1/10 площади грядок, пишут эксперты из Клиома.

В компост можно закладывать растительные и животные остатки, добавляя золу, селитру, суперфосфат или доломитовую муку. В итоге получается рыхлый и питательный компост, который часто называют удобрением "в сто раз лучше навоза".

Жидкие удобрения из трав

Еще один способ — приготовить жидкие удобрения. Для этого сорняки (крапива, мокрица, пырей, японское просо) измельчают, заливают водой и оставляют на 5–14 дней для брожения. Получается концентрат, богатый азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Такой настой действует быстро: растения начинают расти активнее, листья становятся ярко-зелеными, а урожай увеличивается.

Сидераты: зеленые удобрения

Если вы задаетесь вопросом, что делать с почвой осенью, отличный вариант — посеять сидераты. Горчица, вика, рожь или фацелия не только улучшают структуру земли, но и вытягивают микроэлементы из глубины, защищают почву от сорняков и пересыхания.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Озерный ил и торф с золой

Старинный способ удобрения — ил из рек и озер. Его заготавливают осенью до замерзания водоемов. Он обогащает почву микроэлементами и повышает ее плодородие.

Еще один вариант — смесь торфа с золой. В течение сезона слои торфа пересыпают золой из костра или печи. Такое удобрение богато азотом, кальцием и фосфором.

Смотрите видео о том, что делать с землей осенью:

