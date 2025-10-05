Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьев

Эксперт рассказывает, когда лучше всего обрабатывать сад, чтобы препараты проникли во все части растений

Эксперт рекомендует проводить обработку сада в сухую, безветренную погоду / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

С наступлением осени садоводы сталкиваются с необходимостью подготовить свои сады к зимнему периоду. После опадения листьев на деревьях остаются споры грибков, бактерии и зимующие вредители, которые могут нанести вред растениям в следующем сезоне.

Главред решил рассказать, как правильно обработать сад после листопада, чтобы избежать болезней и вредителей.

Эксперт садоводства Станислав на YouTube-канале "Пусть растет" рассказывает, как правильно обработать сад после листопада, чтобы сохранить здоровье деревьев и кустарников.

В видео он отмечает, что наиболее распространенные культуры, такие как яблони, груши, виноград, смородина, абрикосы, персик и смородина, часто подвергаются воздействию болезней и вредителей. Например, яблони подвержены парше и черному раку, груши - парше и ржавчине, а виноград - оидиуму и милдью.

Оптимальное время для обработки сада

Оптимальное время для обработки сада - после полного опадения листьев, когда сокодвижение в растениях прекращается и сад входит в состояние покоя. В этот период препараты эффективно проникают во все части растений и уничтожают зимующих вредителей.

Средства для обработки сада

Для обработки Станислав советует применять железный и медный купорос с добавлением карбамида. Современные садоводы все чаще отдают предпочтение инновационным средствам на основе сульфата меди, таким как "Чемпион", "Купроксат", "Блю Бордо", "Медян Экстра" и "Биошок". Эти препараты хорошо растворяются в холодной воде, не забивают опрыскиватели и надежно защищают сад от грибковых болезней.

Особое внимание эксперт уделяет баковым смесям "30 Д" и "Биошок", которые формируют невидимую пленку на коре деревьев. Это обеспечивает длительное содержание меди на растениях, а вредители, лишенные доступа кислорода, погибают.

Рекомендации по проведению обработки

Обработку автор рекомендует проводить при температуре не ниже +4-5 °С, в сухую, безветренную погоду, за день-два до возможных осадков.

Правильная осенняя обработка сада после листопада - ключ к здоровью растений и богатому урожаю следующего года.

Подробнее узнать об эффективных методах защиты сада можно в видео на канале "Пусть растет".

Об источнике: ютуб - канал "Пусть растет" На канале "Пусть растет" рассказывается о том, как просто и с удовольствием ухаживать за садом и огородом. Здесь есть практические советы, полезные лайфхаки и эффективные методы борьбы с вредителями и болезнями.

