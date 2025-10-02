Они могут "украсть" все - пасечник раскрыл осенние ошибки, которые губят пчел

Эксперт рассказал, как правильно подкармливать пчел осенью, чтобы они нарастили жир и успешно пережили зимовку.

https://glavred.info/life/oni-mogut-ukrast-vse-pasechnik-raskryl-osennie-oshibki-kotorye-gubyat-pchel-10703342.html Ссылка скопирована

Как защитить пасеку от краж и слабых семей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Как правильно подготовить пчел к зимовке осенью

Почему важна обработка восковой кислотой и контроль перги

Какие ошибки пасечников угрожают здоровью колоний

Осень - критический период для пчелосемей. Опытный пасечник советует избегать типичных ошибок, чтобы сохранить здоровье колоний и обеспечить урожай меда весной.

Главред решил рассказать о советах экспертов по пчеловодству по осенней подготовке пчелосемей к зимовке.

видео дня

Этот период является ключевым для выживания колоний и сохранения их продуктивности в следующем сезоне. По словам опытного пчеловода с YouTube-канала "Пчеловодство в Украине", самые распространенные ошибки осени включают позднюю подкормку пчел.

В холодные ночи обычный сахарный сироп не перерабатывается эффективно, что истощает пчел и замедляет наращивание жирового тела, необходимого для зимовки. Эксперт рекомендует использовать инвертированный сироп и четко придерживаться сроков подкормки.

Еще одной серьезной угрозой является позднее червление матки. Несмотря на внешнюю активность семьи, расплод в холодный период не выживает, а пчелы истощаются. Также не следует оставлять на зимовку падевый мед из-за высокого содержания вредных минеральных солей, что может вызвать болезни.

Эксперт добавляет, что для успешной зимовки важно избегать светлых сотов, которые пропускают тепло, и контролировать количество перги - избыток может закиснуть при колебании влажности. Не менее критичной является обработка пчел осенью от клеща восковой кислотой, которая обеспечивает сохранность колоний.

Последний пункт в рекомендациях - предотвращение воровства на пасеке: слабые семьи или открытые рамки с мёдом и сиропом могут стать лёгкой добычей для других пчёл.

Правильная подготовка к зимовке гарантирует не только выживание пчелосемей, но и успешный урожай меда весной 2026 года.

Подробнее об уходе за пчелами осенью смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: ютуб-канал "Пчеловодство в Украине" Пчеловодство в Украине - это популярный украинский YouTube-канал, посвященный тематике пчеловодства, ведению пасеки, подготовке пчел к зимовке и уходу за семьями на разных этапах сезона. Канал насчитывает более 47 тысяч подписчиков и содержит более 360 видео, в которых подробно рассматриваются практические советы для пчеловодов всех уровней - от начинающих до опытных пасечников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред