Они могут "украсть" все - пасечник раскрыл осенние ошибки, которые губят пчел

- Как правильно подготовить пчел к зимовке осенью
- Почему важна обработка восковой кислотой и контроль перги
- Какие ошибки пасечников угрожают здоровью колоний
Осень - критический период для пчелосемей. Опытный пасечник советует избегать типичных ошибок, чтобы сохранить здоровье колоний и обеспечить урожай меда весной.
Главред решил рассказать о советах экспертов по пчеловодству по осенней подготовке пчелосемей к зимовке.
Этот период является ключевым для выживания колоний и сохранения их продуктивности в следующем сезоне. По словам опытного пчеловода с YouTube-канала "Пчеловодство в Украине", самые распространенные ошибки осени включают позднюю подкормку пчел.
В холодные ночи обычный сахарный сироп не перерабатывается эффективно, что истощает пчел и замедляет наращивание жирового тела, необходимого для зимовки. Эксперт рекомендует использовать инвертированный сироп и четко придерживаться сроков подкормки.
Еще одной серьезной угрозой является позднее червление матки. Несмотря на внешнюю активность семьи, расплод в холодный период не выживает, а пчелы истощаются. Также не следует оставлять на зимовку падевый мед из-за высокого содержания вредных минеральных солей, что может вызвать болезни.
Эксперт добавляет, что для успешной зимовки важно избегать светлых сотов, которые пропускают тепло, и контролировать количество перги - избыток может закиснуть при колебании влажности. Не менее критичной является обработка пчел осенью от клеща восковой кислотой, которая обеспечивает сохранность колоний.
Последний пункт в рекомендациях - предотвращение воровства на пасеке: слабые семьи или открытые рамки с мёдом и сиропом могут стать лёгкой добычей для других пчёл.
Правильная подготовка к зимовке гарантирует не только выживание пчелосемей, но и успешный урожай меда весной 2026 года.
Об источнике: ютуб-канал "Пчеловодство в Украине"
Пчеловодство в Украине - это популярный украинский YouTube-канал, посвященный тематике пчеловодства, ведению пасеки, подготовке пчел к зимовке и уходу за семьями на разных этапах сезона. Канал насчитывает более 47 тысяч подписчиков и содержит более 360 видео, в которых подробно рассматриваются практические советы для пчеловодов всех уровней - от начинающих до опытных пасечников.
