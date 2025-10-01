Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осенью

Сергей Кущ
1 октября 2025, 17:03
34
Сидераты — это экологичный и простой способ сделать почву плодороднее и защитить будущий урожай.
Какие сидераты посеять на огороде осенью
Какие сидераты посеять на огороде осенью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие сидераты убивают сорняки
  • Самые полезные сидераты для огорода

После сбора урожая украинцы все чаще засевают грядки сидератами — растениями, которые улучшают структуру почвы, защищают ее от морозов и повышают урожайность на следующий год.

Сидераты помогают бороться с сорняками, отпугивают вредителей и делают землю рыхлой и плодородной.

видео дня

Когда сеять сидераты в огороде?

Оптимальное время — осень, сразу после уборки урожая. За зиму растения успевают укрепить почву, а весной их скашивают и используют как натуральное удобрение.

Какие сидераты убивают сорняки?

Озимая вика отлично справляется с сорняками, наполняет почву азотом и подходит для грядок под капусту.

Белая горчица подавляет рост сорных трав и защищает землю от вредителей.

Какие сидераты не надо перекапывать?

Некоторые культуры, например люпин, благодаря длинным корням питают почву изнутри и могут перегнивать прямо в земле без обязательной перекопки, пишет TheLime.

Какие сидераты раскисляют почву в огороде?

  • Люпин снижает кислотность и подходит для грядок под перцы, баклажаны, огурцы и картофель.
  • Клевер также способствует оздоровлению почвы, обогащает ее органикой и азотом.
Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Самые полезные сидераты для огорода

Белая горчица — защита от морозов, гнили и вредителей.

Озимая вика — насыщает землю азотом, борется с сорняками.

Озимая рожь — наполняет почву калием, влагой и микроэлементами, хорошо подходит под картофель, тыкву и помидоры.

Люпин — улучшает структуру почвы, раскисляет и защищает от вредителей.

Клевер — удобряет землю, но требует скашивания за пару недель до посадки культур.

Смотрите видео о том, какие сидераты посадить осенью:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:09Война
Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:35Война
Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

15:02Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Последние новости

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Реклама
15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

Реклама
13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

Реклама
10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

10:05

Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:05

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

09:43

Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

09:28

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять