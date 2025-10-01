Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зиму

Эксперт рассказала, когда сажать озимый лук осенью, чтобы получить щедрый урожай.

Какие предшественники лучше всего подходят перед посадкой лука / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда именно сажать лук, чтобы получить максимальный урожай

Какие погодные условия и участки подходят для озимого лука

Какие культуры лучше высаживать перед луком

Осень - идеальное время для посадки озимого лука, который хорошо переносит зимние холода и обеспечивает ранний урожай уже в начале лета.

Главред решил рассказать, когда в 2025 году лучше всего высаживать лук под зиму по лунному календарю.

Почему стоит сажать лук осенью

Озимый лук имеет ряд преимуществ перед весенней посадкой. Он формирует крепкую корневую систему, начинает активно расти весной и дает плотные, сочные луковицы. Осенняя посадка также уменьшает риск поражения луковой мухой и снижает конкуренцию с сорняками. Соблюдение оптимальных дней для посадки обеспечивает большой урожай, который хорошо сохраняется до весны.

Лучшие дни для посадки лука осенью 2025 года

По словам автора YouTube-канала "Лунная страна", посадку озимого лука стоит проводить на убывающей луне в плодородных знаках: Телец, Рак, Весы и Скорпион. Именно в это время растения формируют сильную корневую систему, а надземная часть растет медленнее, что помогает пережить зиму.

Рекомендуемые даты для посадки:

Октябрь: 8-9, 12-14, 19-20

Ноябрь: 6, 9-10, 15-17, 18-19

Практические советы для огородников

Эксперт отмечает, что важно учитывать и погодные условия. Оптимальная температура для посадки озимого лука - около +5°С. Выбирайте солнечные, сухие и проветриваемые участки, избегая мест с застоем воды и избытка снега.

Грядку следует подготовить заранее: перекопать, очистить от сорняков, добавить компост или навоз и древесную золу для улучшения структуры почвы. Не рекомендуется сажать лук после корнеплодов и бахчевых культур - они истощают землю. Лучшими предшественниками являются капуста, томаты, огурцы, бобовые, зерновые и сидераты (горчица, рапс, люцерна).

Подробнее о лучших днях для посадки лука смотрите в видео от "Лунной страны".

Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна" "Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

