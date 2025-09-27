Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном хранении

Сохранить овощи свежими до нового урожая вполне реально.

https://glavred.info/sad-ogorod/chto-delat-chtoby-kartoshka-ne-prorastala-a-morkov-ne-gnila-vse-o-pravilnom-hranenii-10701773.html Ссылка скопирована

Как правильно хранить овощи / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Каждый садовод больше всего стремится к двум вещам - вырастить и собрать урожай, а также его сохранить. Ведь хочется наслаждаться плодами своего труда и кушать свежие овощи практически до следующего урожая. И если все организовать правильно, то это возможно. Как правильно хранить овощи зимой, чтобы они оставались свежими как можно дольше, рассказали на Youtube-канале Greener.

Общие правила, которые касаются практически всех овощей

Хранить зимой можно только те овощи, которые называются "поздние" либо "для хранения". Ранние сорта моркови, свеклы и картофеля не хранятся или хранятся намного хуже.

Поэтому при посадке важно учитывать сроки. Если морковь высажена слишком рано, то к середине лета уже поспела. Таким образом для хранения она не подойдёт. Для хранения нужна та морковь, которая вызрела осенью, полностью прошла все стадии роста в земле и обладает хорошей лёжкостью.

видео дня

Следующий момент — сбор урожая. Выкапывать овощи нужно, когда они полностью созрели. Оптимально делать это в сухую солнечную погоду, чтобы урожай можно было сразу просушить. Небольшая обработка ультрафиолетом также помогает обеззаразить плоды. После выкапывания овощи просушивают, очищают от земли и оставляют на "карантин".

У корнеплодов (морковь, свёкла, лук) обязательно удаляют ботву: если оставить, она начнёт загнивать, мешая хранению. Срез делают максимально низко, оставляя лишь основание. Главное — дать срезу подсохнуть, чтобы не развивались гнилостные процессы.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Далее овощи закладывают на промежуточное хранение, предварительно отсортировав по размеру: отдельно крупные, средние и мелкие. Картофель сразу откладывают в две группы — для еды и для посадки. В этот период урожай держат в сухом, затемнённом месте, лучше всего под навесом или в сарае. Овощи раскладывают тонким слоем и оставляют на две-три недели. За это время проявляются болезни, повреждения или следы вредителей. Все подозрительные овощи сразу отбраковывают и используют в пищу или заготовках. Так вы сохраните здоровую часть урожая.

Как хранить овощи зимой в погребе и без него

После "карантина" плоды переносят на длительное хранение. Лучший вариант — погреб с оптимальной температурой от 0 до +4 °C и влажностью 80–90 %. Если погреба нет, используют подсобные помещения, утеплённые балконы, гаражи, контейнеры из пенопласта. Но подвал остаётся идеальным вариантом.

Перед закладкой погреб нужно продезинфицировать: вынести остатки старого урожая, проветрить, обработать стены (ранее для этого использовали известь, сейчас — специальные препараты).

Желательно разместить овощи так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Особенно важно не хранить рядом с овощами яблоки: выделяемый яблоками этилен ускоряет прорастание картофеля и ухудшает лёжкость корнеплодов.

Картофель сортируют по размеру и сорту, хранят в ящиках или сетках небольшими партиями для лучшей вентиляции.

Свёклу выбирают среднего размера, подсушивают, не моют. Хорошо хранится вместе с картофелем, лучше сверху на нём.

Морковь можно пересыпать песком, опилками, золой или сухими травами (мята, рябина, полынь), а также хранить в полиэтиленовых пакетах с открытым верхом.

Сельдерей перед хранением обрезают корешки и зелень. Часть можно поставить на проращивание для получения свежей зелени зимой.

Лук хранится при более тёплой температуре и низкой влажности, лучше в сетках или капроновых чулках, подвешенным.

Чеснок хранить сложнее: в косах, в банках, пересыпанным солью или мукой, либо в масле или замороженным в кубиках.

Тыква подходит для хранения только твёрдокорых сортов. Обязательно оставляют плодоножку, ставят отдельно на полки, не соприкасаясь.

Смотрите видео - Как сохранить морковь, картофель, лук и другие овощи зимой:

Ранее Главред писал, где правильно хранить овощи в квартире и что делать, чтобы картофель не гнил.

Также мы писали о том, какой овощ нужно хранить рядом с картошкой, чтобы она дожила до весны.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Greener На Youtube-канал "Greener - о садовых растениях" подписаны более 341 тысячи человек. На канале можно найти много интересных и полезных видео про растения (хвойные, плодовые и лиственные деревья, садовые цветы, ягодные культуры, многолетники и декоративные кустарники), а также информацию об особенностях посадки и уходе за ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред