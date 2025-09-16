Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкой

Вы узнаете:
- Что положить рядом с картошкой
- Как сохранить картошку до весны
В начале осени украинцы задумываются, как правильно хранить картофель на зиму, чтобы он оставался свежим и не портился до весны. Секрет заключается не только в выборе прохладного и тёмного места, но и в том, что рядом с картошкой нужно хранить определённые овощи и природные средства.
Как продлить срок хранения картофеля
Чтобы картофель хранился до весны, важно обеспечить оптимальные условия. В погребе или подвале должна быть хорошая вентиляция, которая предотвращает образование плесени и гнили. Температура для хранения должна оставаться стабильной — около +5 градусов. При более высоких показателях картофель может прорастать, а при низких — портиться.
Что положить рядом с картошкой
Опытные огородники советуют использовать свеклу для хранения картофеля, пишет gazeta.ua. Она отлично поглощает лишнюю влагу, создавая оптимальный микроклимат. Достаточно уложить слой свеклы сверху на ящики с картошкой — и срок хранения значительно увеличится.
Помочь сохранить урожай до весны могут и листья рябины. Они обладают бактерицидными свойствами и препятствуют развитию гнили. Несколько листьев в ящике с картофелем станут естественной защитой от влаги и болезней.
Основные правила хранения картофеля в погребе
- поддерживайте температуру около +5℃;
- обеспечьте хорошую вентиляцию;
- добавляйте в ящики свеклу или листья рябины для защиты от влаги и гнили;
- следите, чтобы помещение оставалось сухим и чистым.
Благодаря этим простым секретам ваш урожай будет надежно защищен, и картофель точно пролежит до весны без потерь.
Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
