Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкой

Сергей Кущ
16 сентября 2025, 14:11
39
Чтобы картофель хранился до весны, важно обеспечить оптимальные условия.
Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкой
Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкой / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Что положить рядом с картошкой
  • Как сохранить картошку до весны

В начале осени украинцы задумываются, как правильно хранить картофель на зиму, чтобы он оставался свежим и не портился до весны. Секрет заключается не только в выборе прохладного и тёмного места, но и в том, что рядом с картошкой нужно хранить определённые овощи и природные средства.

Как продлить срок хранения картофеля

Чтобы картофель хранился до весны, важно обеспечить оптимальные условия. В погребе или подвале должна быть хорошая вентиляция, которая предотвращает образование плесени и гнили. Температура для хранения должна оставаться стабильной — около +5 градусов. При более высоких показателях картофель может прорастать, а при низких — портиться.

видео дня

Что положить рядом с картошкой

Опытные огородники советуют использовать свеклу для хранения картофеля, пишет gazeta.ua. Она отлично поглощает лишнюю влагу, создавая оптимальный микроклимат. Достаточно уложить слой свеклы сверху на ящики с картошкой — и срок хранения значительно увеличится.

Помочь сохранить урожай до весны могут и листья рябины. Они обладают бактерицидными свойствами и препятствуют развитию гнили. Несколько листьев в ящике с картофелем станут естественной защитой от влаги и болезней.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Основные правила хранения картофеля в погребе

  • поддерживайте температуру около +5℃;
  • обеспечьте хорошую вентиляцию;
  • добавляйте в ящики свеклу или листья рябины для защиты от влаги и гнили;
  • следите, чтобы помещение оставалось сухим и чистым.

Благодаря этим простым секретам ваш урожай будет надежно защищен, и картофель точно пролежит до весны без потерь.

Смотрите видео о том, как хранить картошку:

Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

