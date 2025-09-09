Укр
"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

Алексей Тесля
9 сентября 2025, 18:25
36
Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте.
Как правильно хранить картофель на кухне
Как правильно хранить картофель / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему нельзя хранить картофель рядом с луком
  • Где лучше всего хранить картофель
  • Избегайте света — он портит картофель

Одна из самых распространённых ошибок — хранение картофеля на кухонной столешнице рядом с другими овощами.

На первый взгляд, может показаться логичным держать картофель и лук рядом — ведь оба продукта хранятся дольше большинства овощей. Однако такое соседство может обернуться порчей урожая, пишет Express.

Почему нельзя хранить картофель рядом с луком

Лук, чеснок и помидоры выделяют газ — этилен, который ускоряет созревание и вызывает прорастание картофеля. Кроме того, эти овощи содержат много влаги, что повышает уровень влажности вокруг и способствует развитию плесени на картофеле.

Где лучше всего хранить картофель

Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте, например:

  • в кухонном шкафу, подальше от духовки и плиты,
  • в кладовой,
  • в подвале или погребе.

Избегайте мест с повышенной влажностью — это поможет предотвратить гниение и преждевременное прорастание.

Избегайте света — он портит картофель

Яркий свет, особенно солнечный, вызывает позеленение клубней. Это связано с выработкой хлорофилла, и хотя зелёный картофель может выглядеть свежо, он часто содержит токсин — соланин, который может быть вреден для здоровья.

Интересные факты о картофеле
Интересные факты о картофеле / инфографика: Главред

Чем дышит — то и живёт: важность вентиляции

После того как вы выбрали подходящее место для хранения, обязательно переложите картофель из пластиковой упаковки в контейнер с хорошей вентиляцией. Подходят:

  • бумажные пакеты,
  • сетчатые мешки,
  • тканевые сумки.

Это обеспечит циркуляцию воздуха и снизит риск накопления влаги и появления плесени.

Хранение с умом — дольше свежесть, меньше отходов

При соблюдении всех условий картофель может оставаться свежим до 2–3 месяцев дольше, чем при обычном хранении. Это не только помогает сократить пищевые отходы, но и экономит деньги.

Как пожарить идеальную картошку: советы эксперта

Эксперт налил воду, добавил в неё две столовые ложки обычного белого уксуса и довёл картофель до кипения. Варил до тех пор, пока клубни не стали мягкими — чтобы вилка легко входила внутрь.

После примерно 12 минут кипения я слил воду и оставил картофель отдохнуть на 3–4 минуты. Это важный шаг: за счёт испарения влаги поверхность подсушивается, что идеально подходит для образования золотистой и хрустящей корочки при дальнейшем приготовлении.

Ранее Главред писал о том, что шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре. Известный повар раскрыл необычный способ приготовления пюре, который знают единицы.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка картофель лайфхак
