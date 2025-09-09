"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте.

Вы узнаете:

Почему нельзя хранить картофель рядом с луком

Где лучше всего хранить картофель

Избегайте света — он портит картофель

Одна из самых распространённых ошибок — хранение картофеля на кухонной столешнице рядом с другими овощами.

На первый взгляд, может показаться логичным держать картофель и лук рядом — ведь оба продукта хранятся дольше большинства овощей. Однако такое соседство может обернуться порчей урожая, пишет Express.

Почему нельзя хранить картофель рядом с луком

Лук, чеснок и помидоры выделяют газ — этилен, который ускоряет созревание и вызывает прорастание картофеля. Кроме того, эти овощи содержат много влаги, что повышает уровень влажности вокруг и способствует развитию плесени на картофеле.

Где лучше всего хранить картофель

Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте, например:

в кухонном шкафу, подальше от духовки и плиты,

в кладовой,

в подвале или погребе.

Избегайте мест с повышенной влажностью — это поможет предотвратить гниение и преждевременное прорастание.

Избегайте света — он портит картофель

Яркий свет, особенно солнечный, вызывает позеленение клубней. Это связано с выработкой хлорофилла, и хотя зелёный картофель может выглядеть свежо, он часто содержит токсин — соланин, который может быть вреден для здоровья.

Интересные факты о картофеле / инфографика: Главред

Чем дышит — то и живёт: важность вентиляции

После того как вы выбрали подходящее место для хранения, обязательно переложите картофель из пластиковой упаковки в контейнер с хорошей вентиляцией. Подходят:

бумажные пакеты,

сетчатые мешки,

тканевые сумки.

Это обеспечит циркуляцию воздуха и снизит риск накопления влаги и появления плесени.

Хранение с умом — дольше свежесть, меньше отходов

При соблюдении всех условий картофель может оставаться свежим до 2–3 месяцев дольше, чем при обычном хранении. Это не только помогает сократить пищевые отходы, но и экономит деньги.

