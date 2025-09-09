"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

Вы узнаете:
- Почему нельзя хранить картофель рядом с луком
- Где лучше всего хранить картофель
- Избегайте света — он портит картофель
Одна из самых распространённых ошибок — хранение картофеля на кухонной столешнице рядом с другими овощами.
На первый взгляд, может показаться логичным держать картофель и лук рядом — ведь оба продукта хранятся дольше большинства овощей. Однако такое соседство может обернуться порчей урожая, пишет Express.
Почему нельзя хранить картофель рядом с луком
Лук, чеснок и помидоры выделяют газ — этилен, который ускоряет созревание и вызывает прорастание картофеля. Кроме того, эти овощи содержат много влаги, что повышает уровень влажности вокруг и способствует развитию плесени на картофеле.
Где лучше всего хранить картофель
Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте, например:
- в кухонном шкафу, подальше от духовки и плиты,
- в кладовой,
- в подвале или погребе.
Избегайте мест с повышенной влажностью — это поможет предотвратить гниение и преждевременное прорастание.
Избегайте света — он портит картофель
Яркий свет, особенно солнечный, вызывает позеленение клубней. Это связано с выработкой хлорофилла, и хотя зелёный картофель может выглядеть свежо, он часто содержит токсин — соланин, который может быть вреден для здоровья.
Чем дышит — то и живёт: важность вентиляции
После того как вы выбрали подходящее место для хранения, обязательно переложите картофель из пластиковой упаковки в контейнер с хорошей вентиляцией. Подходят:
- бумажные пакеты,
- сетчатые мешки,
- тканевые сумки.
Это обеспечит циркуляцию воздуха и снизит риск накопления влаги и появления плесени.
Хранение с умом — дольше свежесть, меньше отходов
При соблюдении всех условий картофель может оставаться свежим до 2–3 месяцев дольше, чем при обычном хранении. Это не только помогает сократить пищевые отходы, но и экономит деньги.
Как пожарить идеальную картошку: советы эксперта
Эксперт налил воду, добавил в неё две столовые ложки обычного белого уксуса и довёл картофель до кипения. Варил до тех пор, пока клубни не стали мягкими — чтобы вилка легко входила внутрь.
После примерно 12 минут кипения я слил воду и оставил картофель отдохнуть на 3–4 минуты. Это важный шаг: за счёт испарения влаги поверхность подсушивается, что идеально подходит для образования золотистой и хрустящей корочки при дальнейшем приготовлении.
Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express
