Скрытая ловушка на грядке: садовод рассказала, где не стоит сажать лук

Руслан Иваненко
28 сентября 2025, 22:27
Огородница рассказала, как правильно чередовать культуры, чтобы избежать истощения почвы.
лук
Автор советует проверять участок на избыток влаги / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Где нельзя сажать лук и как избежать потери урожая
  • Какие культуры лучше сажать перед озимым луком

Озимый лук - культура привередливая, и выбор правильного места для посадки критически важен для хорошего урожая. Любая ошибка может стоить вам будущей зелени и луковиц.

Главред решил рассказать о ключевых советах от опытной садовода.

видео дня

На YouTube-канале "Огородница из Одессы" садовод поделилась своим многолетним опытом и назвала шесть худших мест на участке для озимого лука, а также дала дельные рекомендации по лучшим вариантам его размещения.

Низины и заболоченные участки

Лук категорически не переносит чрезмерной влажности. В низинах, где весной и осенью скапливается вода, посадки просто загниют. Эксперт советует делать грядки на возвышениях с отличным дренажем. В качестве естественного дренажа можно использовать, например, древесные ветки, которые дополнительно обогатят почву питательными веществами.

Участки в тени

Это светолюбивая культура, которая нуждается в полном солнечном свете в течение всего дня. В тени лук вырастет мелким, с бледными и слабыми перьями.

Грядки после корнеплодов и бахчевых

Садовод не советует сажать лук после свеклы, моркови, редиса, дайкона или тыквенных. Эти культуры сильно истощают почву, а также имеют общие с луком болезни и вредителей.

Место, где уже рос лук или чеснок

Не сажайте озимый лук на том же месте по крайней мере два года. Это ключевое правило севооборота во избежание накопления болезней в почве и ее истощения.

Тесные места: под деревьями, возле заборов и хозпостроек

Лук любит открытое, солнечное пространство. Тень и теснота негативно влияют на рост и, соответственно, на конечный урожай.

Неподготовленная грядка

Место должно быть тщательно подготовлено за 7-10 дней до посадки: перекопано и обогащено древесной золой (источник калия и фосфора).

Где сажать лучше всего

Зато отличными предшественниками для озимого лука будут: сидераты, а также капуста, огурцы, томаты, бобовые и зерновые культуры. Эти растения не только не истощают почву, но и могут улучшать ее структуру.

Подробные советы, где лучше всего сажать озимый лук, смотрите в видео.

Об источнике: Огородница из Одессы

Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

лук огород
