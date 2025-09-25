Эликсир для земли: как оздоровить почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году

Автор рассказывает, как правильно убрать участок осенью, чтобы защитить почву от болезней и вредителей.

Садовод советует обрабатывать почву биопрепаратами для развития полезной микрофлоры / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно подготовить почву осенью после сбора урожая

Какие биопрепараты и удобрения эффективны для осеннего ухода

Когда следует применять фунгициды и посев сидератов

С наступлением осени огородники сталкиваются с важной задачей - оздоровление почвы после сбора урожая.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить землю для следующего сезона.

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" опытная садовод поделилась проверенными методами восстановления плодородия земли и профилактики болезней.

Даже если растения выглядели здоровыми, в почве могут оставаться споры грибковых заболеваний и вредителей, угрожающие будущему урожаю. Поэтому она рекомендует проводить комплекс мероприятий по уборке, дезинфекции и подкормке земли.

Уборка участка

по словам автора, прежде всего важно тщательно убрать остатки растений, особенно больных, а также собрать опавшие листья и сорняки - они становятся убежищем для вредителей и возбудителей болезней.

Дезинфекция почвы

Для защиты от грибковых болезней и вредных микроорганизмов, садовод советует применять биопрепараты, такие как "Фитоспорин М" и "Триходермин". Они активируют полезные бактерии, улучшают структуру почвы и борются с нематодами. Биопрепараты следует использовать в теплую погоду, когда температура не опускается ниже 12°C.

В случае серьезных грибковых заболеваний, таких как фитопора, специалисты советуют обработку химическими фунгицидами, например, медным купоросом или бордосской смесью. Эти средства не только уничтожают патогены, но и накапливают в почве полезную медь, которую растения усваивают. Однако применять их можно не чаще одного раза в пять лет.

Посев сидератов

Один из самых эффективных способов быстрого восстановления почвы - посев сидератов. Они повышают уровень гумуса, улучшают воздухопроницаемость земли, подавляют сорняки и способствуют развитию полезной микрофлоры.

Подкормка почвы осенью

Для обеспечения будущего урожая рекомендуется вносить удобрения пролонгированного действия: компост, перегной, а также минеральные удобрения с калием и фосфором (суперфосфат, калимагнезия, сульфат калия).

Азотные удобрения в осенний период не применяют, поскольку они стимулируют рост надземной части растений, находящихся в состоянии покоя, и быстро вымываются из почвы.

Подробнее о том, как восстановить почву после сбора урожая можно узнать в видео на канале "Дом и приусадебный участок".

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

