Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 года

Автор рассказала, какие дни октября считаются самыми благоприятными для посева и посадки культур.

https://glavred.info/sad-ogorod/dni-dlya-posadok-i-rabot-v-sadu-i-ogorode-lunnyy-kalendar-oktyabrya-2025-goda-10702757.html Ссылка скопирована

Как эффективно подготовить участок к зиме и заложить основу урожая/ Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие дни октября самые благоприятные для сада и огорода

Что сажать и сеять, чтобы растения хорошо перезимовали

Как подготовить участок к зиме и обеспечить урожай

Октябрь 2025 года обещает быть активным месяцем для садоводов и огородников.

Главред решил рассказать о лучших днях для посева, посадки и ухода за растениями по лунному календарю, опираясь на опыт автора ютуб-канала "Лунная страна".

видео дня

По словам опытной садовода, октябрь - оптимальное время для подготовки участков к зиме и закладки основы урожая следующего года. Первый день месяца встречаем с растущей Луной в Козероге, что делает этот период идеальным для уборки и длительного хранения картофеля и корнеплодов. Также можно сеять сидераты, пряные травы и сажать декоративные и плодовые культуры.

С 4 по 6 октября, когда Луна находится в знаке Рыб, особенно благоприятно высевать салаты, шпинат, пряные травы, а также сажать цветы и плодовые растения. 7 октября наступает полнолуние, поэтому работы с растениями лучше приостановить.

Во второй половине месяца, с 8 по 9 октября, убывающая Луна в Тельце благоприятна для посадки чеснока, лука под зиму и луковичных цветов, таких как тюльпаны и нарциссы. Эксперт также советует провести санитарную обрезку деревьев и кустов, удалить старые или больные ветки и обработать растения от вредителей.

Лучшие дни для садово-огородных работ

Самые благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2025 - 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23-28 числа. В эти дни рекомендуется высевать озимые культуры, среди которых чеснок, лук, морковь, шпинат и петрушка, а также сидераты для обогащения почвы.

Октябрь - это последний шанс эффективно использовать теплые дни для осеннего посева, чтобы растения успешно перезимовали и обеспечили богатый урожай в следующем году.

Подробнее о благоприятных днях октября смотрите в видео на канале "Лунная страна".

Читайте также:

Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна" "Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред