Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 года

Руслан Иваненко
30 сентября 2025, 20:47
53
Автор рассказала, какие дни октября считаются самыми благоприятными для посева и посадки культур.
Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 года
Как эффективно подготовить участок к зиме и заложить основу урожая/ Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие дни октября самые благоприятные для сада и огорода
  • Что сажать и сеять, чтобы растения хорошо перезимовали
  • Как подготовить участок к зиме и обеспечить урожай

Октябрь 2025 года обещает быть активным месяцем для садоводов и огородников.

Главред решил рассказать о лучших днях для посева, посадки и ухода за растениями по лунному календарю, опираясь на опыт автора ютуб-канала "Лунная страна".

видео дня

По словам опытной садовода, октябрь - оптимальное время для подготовки участков к зиме и закладки основы урожая следующего года. Первый день месяца встречаем с растущей Луной в Козероге, что делает этот период идеальным для уборки и длительного хранения картофеля и корнеплодов. Также можно сеять сидераты, пряные травы и сажать декоративные и плодовые культуры.

С 4 по 6 октября, когда Луна находится в знаке Рыб, особенно благоприятно высевать салаты, шпинат, пряные травы, а также сажать цветы и плодовые растения. 7 октября наступает полнолуние, поэтому работы с растениями лучше приостановить.

Во второй половине месяца, с 8 по 9 октября, убывающая Луна в Тельце благоприятна для посадки чеснока, лука под зиму и луковичных цветов, таких как тюльпаны и нарциссы. Эксперт также советует провести санитарную обрезку деревьев и кустов, удалить старые или больные ветки и обработать растения от вредителей.

Лучшие дни для садово-огородных работ

Самые благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2025 - 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23-28 числа. В эти дни рекомендуется высевать озимые культуры, среди которых чеснок, лук, морковь, шпинат и петрушка, а также сидераты для обогащения почвы.

Октябрь - это последний шанс эффективно использовать теплые дни для осеннего посева, чтобы растения успешно перезимовали и обеспечили богатый урожай в следующем году.

Подробнее о благоприятных днях октября смотрите в видео на канале "Лунная страна".

Читайте также:

Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна"

"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лунный календарь сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:27Украина
"Открыло Путину путь": Трамп назвал причину вторжения России в Украину

"Открыло Путину путь": Трамп назвал причину вторжения России в Украину

21:16Мир
Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Последние новости

21:55

"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах Кеосаяна

21:51

Об отбеливателе можно забыть: люди массово чистят унитаз одним средствомВидео

21:50

Цинично ударили по мирным: почему атаковавшие Днепр "Шахеды" были не простыми

21:27

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:20

Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
21:16

"Открыло Путину путь": Трамп назвал причину вторжения России в Украину

20:53

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

20:47

Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 годаВидео

20:30

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Реклама
20:26

Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУВидео

20:03

Как почистить ведро маслят за 15 минут - женщина поделилась проверенным способомВидео

19:35

"Зеленка" стала ловушкой: бойцы ВСУ провели дерзкую операцию на одном из направлений

19:21

"Свист и взрывы, кого-то ранило": очевидцы назвали цели удара РФ по ДнепруВидео

19:13

Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никтоВидео

19:10

Как РФ проиграла "битву" за Молдовумнение

19:05

Ключевой овощ продают за копейки - цены упали до минимума за последние три года

18:36

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:27

"Тупой человек": Трамп высмеял Медведева и его "ядерные" угрозы

18:24

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоитФотоВидео

17:52

"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

Реклама
17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войнеВидео

17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

14:59

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

14:55

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

Реклама
14:49

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

14:29

Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечноВидео

14:13

"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

14:13

Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

13:59

Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогаетВидео

13:55

Гороскоп на сегодня 1 октября: Тельцам - трудности, Стрельцам - приятное путешествие

13:52

"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

13:42

"Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

13:23

Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогодаФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять