Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 года

- Какие дни октября самые благоприятные для сада и огорода
- Что сажать и сеять, чтобы растения хорошо перезимовали
- Как подготовить участок к зиме и обеспечить урожай
Октябрь 2025 года обещает быть активным месяцем для садоводов и огородников.
Главред решил рассказать о лучших днях для посева, посадки и ухода за растениями по лунному календарю, опираясь на опыт автора ютуб-канала "Лунная страна".
По словам опытной садовода, октябрь - оптимальное время для подготовки участков к зиме и закладки основы урожая следующего года. Первый день месяца встречаем с растущей Луной в Козероге, что делает этот период идеальным для уборки и длительного хранения картофеля и корнеплодов. Также можно сеять сидераты, пряные травы и сажать декоративные и плодовые культуры.
С 4 по 6 октября, когда Луна находится в знаке Рыб, особенно благоприятно высевать салаты, шпинат, пряные травы, а также сажать цветы и плодовые растения. 7 октября наступает полнолуние, поэтому работы с растениями лучше приостановить.
Во второй половине месяца, с 8 по 9 октября, убывающая Луна в Тельце благоприятна для посадки чеснока, лука под зиму и луковичных цветов, таких как тюльпаны и нарциссы. Эксперт также советует провести санитарную обрезку деревьев и кустов, удалить старые или больные ветки и обработать растения от вредителей.
Лучшие дни для садово-огородных работ
Самые благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2025 - 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23-28 числа. В эти дни рекомендуется высевать озимые культуры, среди которых чеснок, лук, морковь, шпинат и петрушка, а также сидераты для обогащения почвы.
Октябрь - это последний шанс эффективно использовать теплые дни для осеннего посева, чтобы растения успешно перезимовали и обеспечили богатый урожай в следующем году.
Подробнее о благоприятных днях октября смотрите в видео на канале "Лунная страна".
Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна"
"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
